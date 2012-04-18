کلید دستگیری دزد حرفه ای در دستان پسر 6 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت های مشابه کیف قاپی توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید مشکی رنگ در مناطق غرب تهران ، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات ، کارآگاهان با جمع آوری پرونده های مشابه از سطح کلانتری های غرب و شمال غرب شهر تهران ،

به بررسی موضوع پرداخته و با تحقیقات انجام شده مشخص شد که اغلب سرقت های انجام شده به شیوه یکسان و توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید مشکی انجام شده است .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 18 بهمن ماه سال گذشته در خیابان اشرفی اصفهانی – خیابان باغ فیض از خانه خارج شده بودم که ناگهان دو سرنشین یک دستگاه خودرو پراید مشکی اقدام به سرقت کیف دستی من که حاوی 200 هزار تومان وجه نقد ، مدارک شناسایی ، دو عدد عابر بانک و گوشی تلفن همراه بود، کرده و از محل متواری شدند .

بیشتر اظهارات مالباختگان در خصوص سرقت اموالشان ، محدود به دادن مشخصات ظاهری پراید ، رنگ خودرو و نهایتا شماره پلاک های ناقصی بود که بعضا با یکدیگر تفاوت داشتند تا اینکه زن جوانی به همراه پسربچه 6 ساله خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 15 فروردین امسال به همراه پسر 6 ساله ام در فاصله 10 متری از محل سکونتمان در منطقه آریاشهر از خانه خارج شده بودم که یک دستگاه خودرو پراید مشکی با دو سرنشین جوان در مقابلم توقف کرد و نشانی دهکده المپک را از من سؤال کرد. در حالیکه در حال توضیح دادن آدرس دهکده المپیک بودم ، ناگهان سرنشین پراید اقدام به کشیدن کیف دستی همراه من کرده و به سرعت از محل دور شدند .

در همین هنگام که زن مالباخته در حال ارائه توضیحات در خصوص چهره سرنشینان خودرو پراید به کارآگاهان بود ، ناگهان پسربچه 6 ساله در مقابل کارآگاهان به مادرش گفت : آن عمو که کیف شما را دزدید ، سبیل داشت .

همین سخن کوتاه پسربچه 6 ساله باعث شد تا کارآگاهان به تحقیق از او پرداخته و با بهره گیری از کارشناس چهره نگاری و همچنین اظهارات تکمیل کننده مالباخته ( مادر پسربچه ) توانستند تصویر اولیه یکی از سرنشینان پراید را به دست آورند .

کارآگاهان پایگاه دوم در ادامه تحقیقات با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از مالباختگان و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی چندین دستگاه خودرو پراید مشکی با مشخصات ظاهری مشابه خودرو سارقان شدند. با شناسایی مالکان خودروهای پراید مشابه خودرو سارقان ، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام شهرام 32 ساله شدند که دارای چندین فقره سابقه سرقت لوازم خودرو و موادمخدر بود .

با شناسایی شهرام به عنوان سارق احتمالی ، تصویر وی در برابر پسربچه 6 ساله و مادرش گذاشته شد و پسر بچه 6 ساله به نام پوریا ناگهان به مادرش گفت : این همان عمو سی بیلو است که کیف تو را دزدید .

با شناسایی متهم از سوی زن مالباخته و پسربچه 6 ساله ، کارآگاهان برای اطمینان بیشتر ، تصویر شهرام را به سایر مالباختگان نیز نشان داده که بلافاصله تعدادی از آنها در همان لحظه اول موفق به شناسایی وی به عنوان سارق اموال خود شدند .

با شناسایی شهرام ، هماهنگی های لازم قضایی با شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه 27 تهران به منظور دستگیری متهم و توقیف خودرو پراید مشکی انجام و مشخصات خودرو برای توقیف ، به همراه دستگیری سرنشینان داخل آن ، در اختیار کلیه گشت های پلیس آگاهی و دیگر مراکز انتظامی قرار گرفت .

همزمان با انجام این اقدامات ، کارآگاهان با بهره گیری از اطلاعات موجود در سوابق متهم اقدام به شناسایی محل سکونت او در یکی از شهرک های حاشیه غرب تهران کرده و در بررسی های خود متوجه شدند که شهرام اعتیاد شدیدی به مصرف شیشه پیدا کرده و از محل سکونت سابق خود نیز رفته است .

سرانجام شامگاه 19 فروردین ماموران واحد گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آیت الله کاشانی ـ خیابان آتشبار موفق به شناسایی خودرو پراید مشکی رنگ با یک نفر سرنشین شدند که بلافاصله خودرو متوقف و سرنشینان آن دستگیر شد. در بازرسی از داخل خودرو نیز یک کیف زنانه حاوی مقادیری وجه نقد و تعدادی مدارک شناسایی کشف شد .

با انتقال سرنشین خودرو پراید مشکی رنگ به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، شهرام مورد شناسایی قرار گرفت و در ادامه تحقیقات ،

با شناسایی مالک کیف زنانه داخل خودرو و حضور وی در پایگاه دوم نیز مشخص شد که کیف دستی همراهش در ساعت 19 همان روز توسط سرنشینان پراید مشکی رنگ و در خیابان آیت آلله کاشانی سرقت شده است .

با دستگیری شهرام و شناسایی وی از سوی مالباختگان ، وی صراحتا به دهها فقره سرقت و کیف قاپی در مناطق غرب و شمال غرب تهران به ویژه در مناطق آیت الله کاشانی ، صادقیه ، پونک ، شهرک قدس ، اکباتان ، آزادی و .... اعتراف و همدست خود به نام اسماعیل 22 ساله را نیز به ماموران معرفی کرد که اسماعیل نیز 23 فروردین در منطقه رباط کریم شناسایی و دستگیر شد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه - رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به وقوع سرقت های مشابه در طول 6 ماه گذشته در مناطق مختلف تهران ـ بویژه در غرب ، شمال غرب و جنوب غرب تهران ـ و احتمال افزایش تعداد مالباختگانی که توسط متهمان مورد سرقت قرار گرفته باشند ، به دستور دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران متهمان با صدور قرار قانونی و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید مشکی مورد سرقت و کیف قاپی و دیگر جرایم احتمالی قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.