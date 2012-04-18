مدیریت نگهداری ابنیه و تأسیسات در شهرداری شیراز ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت با بیان اینکه پروژه های بسیار بزرگی مانند سد تنگ سرخ، پلها و تونلهای متعدد و ... در شهر شیراز در حال ساخت است و نظر به اینکه نگهداری و بهره برداری مناسب از این پروژه ها نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و کاملا کارشناسی است، بر راه اندازی یک دستگاه نظارتی با عنوان مدیریت و نگهداری ابنیه و تأسیسات شهری در کلانشهر شیراز تأکید کرد.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به اینکه سازوکار اجرایی این مدیریت در معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز در حال تدوین است، اظهار داشت: ارائه راهکار، کنترل بهره برداران و پیمانکاران با پیگیری مناسب ، قاطع و لحظه به لحظه از رئوس این مدیریت جدید در شهرداری شیراز است.

تقدیر از مدیر راهداری راه و شهرسازی فارس

مدیرکل و دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس طی پیامی از عزیزالله روشن مدیریت راهداری این اداره تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در پیام فریدون فعالی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس و دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس به روشن مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس آمده است : تلاش و کوشش شبانه روزی و خستگی ناپذیر دست اندرکاران و فعالان ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان و اهتمام ویژه در راستای ارایه خدمات مطلوب به مهمانان نوروزی همواره رضایت خاطر همگان را فراهم آورده و در نوروز امسال نیز پر بارتر از سالیان پیش به منصه ظهور رسید.

در بخش دیگری از تقدیر نامه معاون وزیر راه و شهرسازی آمده است: "کهن دیار فارس با تمام داشته های فرهنگی، مذهبی و تاریخی پر بار خود و وجود بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن موسی (ع) در شهر مقدس شیراز همواره کانون توجه دوستداران فرهنگ و تمدن و دلباختگان و شیفتگان ائمه اطهار و مامن حضور چشمگیر مهمانان و مسافران نوروزی می باشد."

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در انتهای این تقدیر نامه آورده است: "بر خود می دانیم از فعالیتها و زحمات ارزشمند شما تقدیر و تشکر کنیم."