شورای فرهنگ عمومی نقش مهمی در بالا بردن فرهنگ کار و تلاش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: همین شعار رهبر معظم انقلاب اگر عملیاتی شود، بی شک باعث از بین رفتن برخی از بی عدالتی ها و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی خود می تواند نقشی مهم و تاثیرگذاری در بالا بردن فرهنگ عمومی در زمینه کار و تلاش برای افزایش تولیدات و محصولات ملی و داخلی و همچنین ارتقا کیفیت های آن داشته باشد.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: سال گذشته برای این شورا، سال پربار و خوبی بود، در سال گذشته ما بیش از 608 مصوبه داشته ایم که خوشبختانه با پیگیری اعضای آن شاهد پیشرفت 80 درصدی آنها هستیم.

وی گفت: بیشتر این مصوبات در مباحثی همانند نماز، حجاب، کرسی های آزاد اندیشی و مسابقات فرهنگی بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: انشاالله امسال هم براساس برنامه ریزی هایی که از هم اکنون داریم بتوانیم شاهد تصویب برنامه های فرهنگی متنوعی همسو با ساختار فرهنگی این استان باشیم.