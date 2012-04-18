به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در سفر به منطقه طارم سفلی و بازدید از طرح های در حال اجرا در این منطقه اظهارداشت: منطقه طارم سفلی با تکمیل دو پروژه انقال گاز و ایجاد سد بورمانک از حیث توسعه و اقتصادی متحول خواهد شد.



حبیبی افزود: طارم سفلی از بخشهای مستعد استان در زمینه کشاورزی و گردشگری است که با نگاه ویژه مسئولان، طرحهای در حال مطالعه و اجرا موضوع کشاورزی آن به ویژه در حوزه باغداری رونق خواهد گرفت.



وی بیان کرد: سد بورمانک که در منطقه طارم سفلی و بر روی رودخانه اورکن چای احداث خواهد شد با حجم مخزن 23 میلیون مترمکعب است که یک میلیون مترمکعب از آب آن برای شرب و مابقی برای کشاورزی اخصتاص خواهد یافت.



حبیبی تصریح کرد: مطالعات فاز دوم این سد به اتمام رسیده و مجوز تخصیص آن از وزارت نیرو نیز دریافت شده و امیدواریم این پروژه در سال جاری با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال اجرایی شود.



این مسئول منطقه طارم سفلی را مستعد کاشت زیتون دانست و یادآورشد: حدود پنج هزار هکتار کشت زیتون در اراضی این منطقه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته که اجرایی می شود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین به طرح گازرسانی به طارم سفلی اشاره و بیان کرد: این پروژه از جمله کارهای مهم و تاثیرگذاری است که به ماندگاری مردم در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت کمک خوبی می کند.



وی افزود: این پروژه 60 کیلومتر خط انتقال دارد که تاکنون حدود 27 کیلومتر آن انجام شده و در مرحله اول 11 روستا از تسهیلات گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.