ظرفیت بالای آذربایجان شرقی برای ثبت آثار تاریخی در سطح جهانی

به گزارش خبر نگار مهر، تراب محمدی درنخستین روزهمایش بین المللی محوطه ها و بناهای تاریخی که امروز چهار شنبه در محل هتل گسترش تبریز برگزار شد، تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی دارای محوطه ها و ابنیه های تاریخی زیادی است ولی طبق قوانین بین المللی ثبت محوطه ها و ابنیه های تاریخی سهمیه هر کشور سالانه تنها یک مورد است و به این دلیل مدیریت پلانها و شناسایی انها بسیار زمان بر است.

محمدی گفت: ابنیه های تاریخی آذربایجان شرقی به قدری دارای ارزش های برجسته تاریخی، فرهنگی است که از مرزهای ملی نیز فراتر رفته به همین لحاظ اهمیتی فوق العاده برای جامعه بشری امروز دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری آذربایجان شرقی در پایان گفت:ایران دارای پتاسیل های تاریخی بسیار زیادی است که تنها23 مورد از آنها به ثبت جهانی رسیده اند که هر کدام از آنها نمایشگر شاهکارها،فعالیت ها وتعامل های بشری آن زمان در ارتباط با انسان اسست.

محمدی افزود: بازار سرپوشیده تبریز، کلیسای سنت استپانوس و دانشگاه تاریخی ربع رشیدی که هر سه در استان آذربایجان شرقی قرار دارند، دارای ثبت جهانی هستند.

وی اظهار داشت: بازار سرپوشیده تبریز به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، ویژگیهای تمدن کهن و زوایای تاریخی جایگاه ویژه ای برای میراث فرهنگی کشور ایران به ارمغان آورده است.

به گفته محمدی روستای تاریخی و طبیعی کندوان نیز نامزد ثبت جهانی در سال 2014 است و از اکنون زیر ساخت های لازم برای ثبت این روستای بی نظیر در یونسکو به انجام می رسد.