به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ابراهیم زاده چهارشنبه در این همایش که با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان نیروهای امنیتی و نظامی، استاندار سیستان و بلوچستان و شماری از مدیران دستگاه های اجرایی و استادان برجسته دانشگاه های سراسر کشور در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بیش از هشت هزار کیلومتر مربع مرز دارد و در مجاورت کشورهای بحران زده ای قرار گرفته که دشمن برای نابودی نظام اسلامی در آنها کمین کرده است.

وی گفت: به همین دلیل شهرهای مرزی ایران در شرایط ویژه ای قرار دارند.

وی افزود: طی چند سال اخیر تاکنون 40 همایش شهرهای مرزی به همت نیروی انتظامی با رویکرد علمی به مسئله امنیت و مرز و بررسی چالش ها و رهیافت ها در این زمینه در سراسر کشور برگزار شده و 15 مجله علمی - تخصصی در این راستا به چاپ رسیده است.

دبیر همایش بیان داشت: همایش شهرهای مرزی زاهدان به لحاظ کمی و کیفی برتر از سایر همایش های مذکور بوده است.

وی گفت: از مجموع 813 چکیده مقاله حول محور موضوعات تعیین شده رسیده به دبیرخانه این همایش 586 چکیده مقاله مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: از مجموع مقالات ارسالی از 24 استان در نهایت 355 مقاله توسط هیئت داوران مورد پذیرش قرار گرفت.

ابراهیم زاده اظهار داشت: از مقالات برگزیده این همایش شش جلد کتاب 800 صفحه ای تهیه شد که 106 مقاله در این همایش ارائه شفاهی می شود و 249 مقاله به صورت پوستر در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان به نمایش گذاشته شد و نویسندگان درباره آنها توضیحات لازم را ارائه می دهند.

همایش شهرهای مرزی، امنیت، چالش ها و رهیافت ها به مدت دو روز در دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است.