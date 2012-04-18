  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

ابراهیم زاده:

نبود اشتغال و فقدان توسعه یافتگی امنیت کشور را متزلزل می‌کند

نبود اشتغال و فقدان توسعه یافتگی امنیت کشور را متزلزل می‌کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر همایش شهرهای مرزی، امنیت، چالش ها و رهیافت ها گفت: شهرهای مرزی مانند لبه تیغ هستند و باید امنیت و توسعه در آنها به موازات ایجاد شود و در صورت نبود اشتغال و فقدان توسعه یافتگی امنیت کشور متزلزل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ابراهیم زاده چهارشنبه در این همایش که با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان نیروهای امنیتی و نظامی، استاندار سیستان و بلوچستان و شماری از مدیران دستگاه های اجرایی و استادان برجسته دانشگاه های سراسر کشور در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بیش از هشت هزار کیلومتر مربع مرز دارد و در مجاورت کشورهای بحران زده ای قرار گرفته که دشمن برای نابودی نظام اسلامی در آنها کمین کرده است.

وی گفت: به همین دلیل شهرهای مرزی ایران در شرایط ویژه ای قرار دارند.

وی افزود: طی چند سال اخیر تاکنون 40 همایش شهرهای مرزی به همت نیروی انتظامی با رویکرد علمی به مسئله امنیت و مرز و بررسی چالش ها و رهیافت ها در این زمینه در سراسر کشور برگزار شده و 15 مجله علمی - تخصصی در این راستا به چاپ رسیده است.

دبیر همایش بیان داشت: همایش شهرهای مرزی زاهدان به لحاظ کمی و کیفی برتر از سایر همایش های مذکور بوده است.

وی گفت: از مجموع 813 چکیده مقاله حول محور موضوعات تعیین شده رسیده به دبیرخانه این همایش 586 چکیده مقاله مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: از مجموع مقالات ارسالی از 24 استان در نهایت 355 مقاله توسط هیئت داوران مورد پذیرش قرار گرفت.

ابراهیم زاده اظهار داشت: از مقالات برگزیده این همایش شش جلد کتاب 800 صفحه ای تهیه شد که 106 مقاله در این همایش ارائه شفاهی می شود و 249 مقاله به صورت پوستر در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان به نمایش گذاشته شد و نویسندگان درباره آنها توضیحات لازم را ارائه می دهند.

همایش شهرهای مرزی، امنیت، چالش ها و رهیافت ها به مدت دو روز در دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1580552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها