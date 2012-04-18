نظارت بر روند اجرای طرح های عمرانی در کردستان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه های استان کردستان گفت: دولت عدالت محور در سالهای اخیر اعتبارات مناسبی را برای شتاب بخشی به عمران و آبادانی کردستان اختصاص داده بنابراین ضروریست با نظارت دقیق و مسئولانه از هدر رفت بودجه های تخصیصی به استان جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به جایگاه اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در راستای تولید علم و فکر در عرصه های مختلف اظهار داشت: قشر روشنفکر و دانشگاهی استان کردستان باید با ورود به مسایل جاری اجتماع مسئولان و مدیران را در ارائه هرچه مطلوب تر خدمت به مردم یاری دهند.

استاندار کردستان افزود: اساتید دانشگاه به دلیل دارا بودن دانش فنی می توانند از بسیاری از تصمیمات مدیریتی که ممکن است در حیطه اجرا باعث هدر رفتن سرمایه ها و اعتبارات شود، جلوگیری کنند و به همین دلیل انتظار می رود که شاهد فعالیت بهتر این عزیزان در عرصه های مختلف باشیم.

شهبازی با اشاره به وجود پتانسیلهای بسیار خوب و نخبگان علمی در دانشگاه های استان کردستان، یادآور شد: مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا با تشکیل جلسات هم اندیشی از آرا و ایده های اساتید متعهد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در امور اجرایی و نحوه هزینه کرد درست اعتبارات بهره برداری کند.

وی با گلایه از نحوه نظارت بر طرح های در دست اجرای استان به مسئولان و مدیران اجرایی یادآور شد: ضمن استقبال از نقدهای سازنده دلسوزان نظام و انقلاب و دوری جستن از کسب منفعت شخصی در تصمیم گیری های مدیریتی همواره خداوند قادر متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و به نفع مردم شجاعانه تصمیم گیری کنند.

استاندار کردستان در بخش پایانی سخنان خود با توصیه به دستگاه های نظارتی استان در راستای انجام نظارت توام با هدایت و ارشاد، از اساتید و روشنفکران دانشگاهی خواست مدیران دستگاه های اجرایی را برای رفع دغدغه های مردم یاری کنند.

در جریان این دیدار شماری از اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به بیان دیدگاه های کاری خود در عرصه های مختلف پرداختند.