گرد و غبار استان بوشهر را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شفی خدایی اظهار داشت: ذرات گردو غبار از روز چهارشنبه وارد استان بوشهر شده و با فراگرفتن آسمان استان باعث پائین آمدن کیفیت هوا و کم شدن میدان دید شده است.

وی به ورود این ذرات از سمت عراق اشاره کرد و ادامه داد: تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشان می دهد توده جدیدی از گرد و خاک در جنوب کشور عراق شکل گرفته است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با نفوذ این ذرات گرد و غبار به سمت جنوب غرب کشور، از بعد از ظهر امروز دوباره میزان دید و کیفیت هوا در استان بوشهر کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.