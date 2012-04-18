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۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

شفی خدایی:

گرد و غبار استان بوشهر را فرا گرفت

گرد و غبار استان بوشهر را فرا گرفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: ذرات گرد و غبار آسمان استان بوشهر را فرا گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شفی خدایی اظهار داشت: ذرات گردو غبار از روز چهارشنبه وارد استان بوشهر شده و با فراگرفتن آسمان استان باعث پائین آمدن کیفیت هوا و کم شدن میدان دید شده است.    

وی به ورود این ذرات از سمت عراق اشاره کرد و ادامه داد: تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشان می دهد توده جدیدی از گرد و خاک در جنوب کشور عراق شکل گرفته است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با نفوذ این ذرات گرد و غبار به سمت جنوب غرب کشور، از بعد از ظهر امروز دوباره میزان دید و کیفیت هوا در استان بوشهر کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

کد مطلب 1580579

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