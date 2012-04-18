مرحله نهایی تور دوچرخه سواری آذربایجان پخش مستقیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد چهارشنبه در هیئت دوچرخه سواری استان افزود: تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان دارای جایگاه اساسی در ورزش کشور و شمالغرب کشور است و برنامه ریزیهای لازم برای پوشش تصویری، رادیویی و خبری این رویداد مهم از رسانه ملی و شبکه بین المللی سهند انجام یافته است.

وی ادامه داد: رسانه ملی در کنار ورزش استان آذربایجان شرقی است تا بتواند از ظرفیتهای خود استفاده مطلوب را ببرد و جمهوری اسلامی ایران و استان را در میادین بزرگ سرافراز کند.

نواداد با اشاره به نقش موثر رسانه ملی و شبکه سهند در اطلاع رسانی اظهار داشت: با کمک رسانه ملی و شبکه بین المللی سهند، جایگاه و ارزش تلاش ورزشکاران و قهرمانان استان به جامعه ابلاغ می شود و این مهم در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی موثر خواهد بود.

وی افزود: اهمیت دادن به مقوله ورزش، در آینده باعث توسعه فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی شده و گام موثری در اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در تامین سلامتی تمامی آحاد جامعه خواهد داشت.

نشست هماهنگی ستاد برگزاری تور دوچرخه سوری آذربایجان در شهرستان تبریز به میزبانی فرمانداری تبریز با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد.

بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان22 الی 27 اردیبهشت ماه سال 1391 در مسیر استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مسافت 928 کیلومتر با شعار "پاک پیروز شو" در راستای مبارزه با دوپینگ برگزار خواهد شد.