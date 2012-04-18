13 معلم نمونه پلدختری تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محمودوند ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش پلدختر اظهار داشت: 17 مدرسه در قالب 119 کلاس درس در پلدختر با امکانات لازم در ایام تعطیلات نوروز در اختیار میهمانان و مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.

وی افزود: این در حالیست که با راه اندازی آزاد راه خرم آباد - پل زال امسال در تعطیلات نوروزی ورود و عبور مسافران و میهمانان نوروزی به شهرستان پلدختر کاهش یافت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پلدختر در ادامه سخنان خود از تجلیل 13 معلم نمونه شهرستان پلدختر در هفته بزرگداشت مقام معلم خبر داد و گفت: معلمان در جامعه از جایگاه بسیار بالایی برخوردارند و مراسم گرامیداشت روز معلم باید با شکوه خاصی و هم شان آنان برگزار شود.

محمودوند بیان داشت: هنرستان حضرت رسول این شهر دارای مشکلات راه دسترسی، برق و آب است که در صورت رفع این مشکلات می توان از این هنرستان نمونه در سطح استان استفاده کرد.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این جلسه به هفته بزرگداشت مقام معلم اشاره کرد و گفت: ارج، قدر و جایگاه معلمان بسیار والا و ارزشمند است، زیرا آگاهی بخشی، رسالت مهم معلمان است.

فریدون رشیدی ادامه داد: شناساندن ابعاد مختلف شخصیتی و آثار استاد شهید مرتضی مطهری باید در اولویت برنامه های آموزش و پرورش شهرستان در هفته معلم قرار گیرد.

وی هفته معلم را هفته بزرگداشت علم، معرفت و تربیت دانست و افزود: تنویر افکار عمومی نسبت به جایگاه معلم و علم یکی دیگر از اولویت برنامه های هفته معلم باید باشد.