ساسان خدایی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه آزاد شدن واردات خودرو با شرط 3 سال ساخت به مفهوم واردات خودروی مستعمل نیست، گفت: هیئت وزیران در سال 82 تصویبنامه ای برای شرایط واردات خودرو داشته که بر اساس آن، تنها واردات خودرو ، خودروهای یک سال ساخت به کشور مجاز بوده است.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هم اکنون هیئت وزیران این تصویب نامه را اصلاح و شرط یکسال را به سه سال ساخت تغییر داده اما سایر بندهای آن تصویب نامه کماکان به قوت خود باقی است.

وی تصریح کرد: البته به دلیل وجود برخی ابهامات و برداشت‌های چندگانه از این تصویب نامه، این شرط جدید هنوز اجرایی نشده است و نیاز به استعلام از دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری دارد.

خدایی افزود: ابهام این تصویب نامه این است که ممکن است مدنظر هیئت وزیران واردات خودروهای سه سال ساخت مشروط به نو بودن باشد یا اینکه خودروهایی وارد کشور شود که بیش از یکسال در گمرکات معطل شده و نو باشند؛ بنابراین ابلاغ این تصویب نامه به مفهوم مستعمل بودن خودروهای وارداتی نیست.

وی گفت: برهمین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران حتما موارد مذکور در مصوبه را استعلام و پس از شفاف شدن اجرایی خواهد کرد.