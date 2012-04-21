جدول طرح اعتبارسنجی و مستندات اشتغال90/ طرح29سئوال برای هرشغل

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح اعتبارسنجی برای مستندسازی تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی و استان های کشور در سال 90 که از اول آبان ماه سال گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

بر پایه این گزارش، دولت در سال گذشته اعلام کرد که برای استان ها ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی را برنامه ریزی کرده است و در همین ارتباط نیز مستندات مربوط به عملکرد یکساله هر استان ارائه خواهد شد.

همچنین پیش بینی شد که در قالب سامانه رصد، استان ها و دستگاه های مرتبط با پرونده اشتغال 2 میلیون و 500 هزار نفری، در فواصل زمانی مشخص آخرین اطلاعات مربوط به اشتغال متقاضیان کار را در سامانه ثبت کنند.

اعضای کارگروه‌های استانی تایید اشتغال

بررسی گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال نشان می دهد که دولت با تعیین 5 عضو در کارگروه های استانی از معاون برنامه ریزی استانداری، مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان و کارشناس مسئول اجرای طرح؛ به دنبال استخراج وضعیت عملکرد اشتغالی در استان های مختلف کشور است.

تاکنون 6 هزار و 352 مورد بررسی نمونه های اشتغالی در استان های مختلف کشور برای مستندسازی پرونده اشتغال سال گذشته صورت گرفته است که بیشترین بررسی ها در تهران به میزان 600 نمونه و کمترین آن در 16 استان به تعداد هر استان 150 نمونه بوده است.

تصویر پرسشنامه طراحی شده در طرح اعتبارسنجی اشتغال استان‌ها

بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح اعتبارسنجی تعهد اشتغال کشور در سال 90 نیز نشان می دهد که در فاصله اول آبان ماه سال گذشته تا 15 اسفند سال 90 مجموعا 150 روز کاری در بخش مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات استان ها صرف شده است.

اعلام فازاول اشتغال جدید سال90

مجموع خروجی هایی که تاکنون از سوی استان های مختلف کشور نهایی شده و از سوی رئیس جمهور در سفر استانی اخیر هیئت دولت به عنوان عملکرد اشتغالی در سال 90 اعلام شده است، تایید 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال گذشته بوده است.

رئیس جمهور عنوان کرد که اقداماتی هم برای مشخص شدن وضعیت مشاغل دیگر ایجاد شده در سال 90 در جریان است. پیش تر نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که طی نیمه اول سال گذشته 1 میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد شده است.

جدول مستندسازی نمونه‌های اشتغالی در سال 90

استان تعداد نمونه بررسی شده زمان عملیات میدانی(روز) آذربایجان شرقی 267 10 آذربایجان غربی 196 9 اصفهان 196 9 اردبیل 150 10 البرز 196 10 ایلام 150 10 بوشهر 150 10 تهران 600 10 خراسان جنوبی 150 10 خراسان شمالی 150 10 خراسان رضوی 474 10 خوزستان 267 9 زنجان 150 10 سمنان 150 10 سیستان و بلوچستان 196 10 فارس 384 10 قزوین 150 10 قم 150 10 لرستان 150 10 مازندران 196 9 مرکزی 150 10 هرمزگان 196 9 همدان 196 9 چهارمحال و بختیاری 150 10 کردستان 196 9 کرمان 196 8 کرمانشاه 196 9 کهکیلویه و بویراحمد 150 10 گلستان 150 10 گیلان 150 10 یزد 150 10 جمع کل 6352 301

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از ادامه طرح اعتبارسنجی مشاغل ایجاد شده در سال 90 خبر داد و گفت: برای مشخص کردن موضوع پرونده اشتغال 2 میلیون و 500 هزار نفری سال گذشته، مجموعه عملکرد استان های مختلف باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

ادامه اعتبارسنجی مشاغل در استان‌ها

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: با مشخص شدن اعتبارسنجی ها در هر مقطع میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در سال گذشته اعلام می شود.

فروزان مهر در ارتباط با اعلام اخیر رئیس جمهور در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال گذشته و تایید نهایی این میزان فرصت، همچنین ادامه داشتن بررسی مشاغل جدید دیگر، تصریح کرد: اعتبارسنجی مشاغل اعلام شده از سوی رئیس جمهور نهایی شده است.