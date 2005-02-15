اسامي 37 جسد شناسايي شده // تعداد اجساد انتقالي به پزشكي قانوني به 49 نفر رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين متوفيان شامل 25 مرد، 16 زن و 8 كودك بوده كه فقط 37 نفر از آنها با كمك بستگان خود تعيين هويت شده اند.
بر اساس ان گزارش ، اسامي متوفيان زن شامل: الهه رحيمي، محبوبه شيرازي، فاطمه آل حسيني، پريسا زندي اصفهاني، زهرا درگاهي، منيره كيومرثي، پرستو كاظمي، راضيه جمالي، هاجر پرتو صابري، نرگس ندرخاني، زهرا ندرخاني، مهري رضواني، زينب تاج آبادي، سميه بهرامي، پريچهر پيك زاير، ليلا رهبري، نرگس السادات بينش طريقت است.
همچنين اسامي متوفيان مرد نيز شامل : امير حسين خدايي، احمد رجب لو، امير حسين عبيدي، امير مهدي قمي، سعيد رجبي، مهدي اسلامي، سهيل كاكا افشاري، رضا جهاني نيا، علي اكبر اصل اعلام زاده، مهدي تيموري، مهرشاد فخاريان، ميثم كارخانه، مهدي اخلاقي، اكبر كريم خاني، سيد مجتبي حاجي سيدعلي تهراني، ميرسيف الدين مجابي، ميرمجد الدين مجابي، محمد مهدي رعيت پور، سيد حسين موسوي ، يوسف عدالت خواه است.
گفتني است شهرونداني كه بستگان خود را در اين حادثه از دست داده اند مي توانند به آدرس جاده قديم تهران- قم، بعد از بهشت زهرا، ابتداي شهرك كهريزك، مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني كشور مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 10- 2524800- 0229 تماس بگيرند.
نظر شما