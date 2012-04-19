به گزارش خبرنگار مهر، علاقهمندان به هنرهای نمایشی میتوانند در روزهای پایانی هفته در مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش "دو لیتر در دو لیتر صلح" به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ بنشینند. این نمایش ساعت 20:30 در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود و به موضوع کلی صلح در فضایی کمدی میپردازد.
آذرنگ از جمله کارگردانان و بازیگران موفق تئاتر ایران است که آثار تولید شده توسط این هنرمند همواره توانستهاند جوایز متعددی را از جشنوارههای بینالمللی تئاتر فجر و دیگر جشنوارههای تئاتری به خود اختصاص دهند. نمایشنامه "دو لیتر در دو لیتر صلح" توانست جایزه بهترین نمایشنامه را در بخش مسابقه بینالملل سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از آن خود کند.
فرزین صابونی، سهیلا صالحی، الهام کردا و رامین سیاردشتی بازیگران این نمایش هستند و بهرام شاهمحمدلو و راضیه برومند نیز در این اثر به عنوان صداپیشه حضور دارند. نمایش "دو لیتر در دو لیتر صلح" که در حال حاضر پر مخاطبترین نمایش مجموعه تئاتر شهر است میتواند نظر علاقهمندان به هنرمندای نمایشی را به خود جلب کند.
همچنین روزهای پایانی هفته جاری بهترین فرصت برای علاقهمندان به نمایشهای مذهبی است که در تالار وحدت و همچنین سالنهای اصلی تئاتر شهر و نیاوران و آزادی به تماشای آثار مذهبی تولید شده بنشینند. تالار وحدت این روزها ساعت 19 میزبان نمایش "نور و نی" به کارگردانی سیدجواد هاشمی است. هاشمی از جمله هنرمندانی است که طی سالهای گذشته فعالیت مستمری در عرصه تولید نمایشهای مذهبی داشته است.
نمایش "نور ونی" اثری است که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تولید شده وطی شبهای گذشته نیز علاقهمندان به نمایشهای مذهبی از اجرای این اثر استقبال کردند.همچنین علاقهمندان به نمایشهای مذهبی میتوانند ساعت 19:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تماشاگر نمایش "شعله در زمهریر" به کارگردانی محمدرضا مداحیان، ساعت 19 در سالن اصلی نیاوران تماشاگر نمایش "تا اشکستان" حمید حرا و ساعت 18:15 در سالن تئاتر برج آزادی تماشاگر نمایش "زخم مدینه" به کارگردانی عبدالرضا کیهانی باشند.
پیشنهاد آخر هفته تئاتر/
تجربه صلح در تئاتر شهر / تالار وحدت میزبان علاقهمندان به آثار مذهبی
علاقهمندان به هنرهای نمایشی میتوانند در روزهای پایانی هفته جاری به تماشای آثار نمایشی مختلفی که در سالنهای نمایشی شهر تهران به صحنه رفتهاند، بنشینند که در این میان موضوعات متفاوت این آثار میتواند پاسخگوی سلایق مختلف مخاطبان باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، علاقهمندان به هنرهای نمایشی میتوانند در روزهای پایانی هفته در مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش "دو لیتر در دو لیتر صلح" به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ بنشینند. این نمایش ساعت 20:30 در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود و به موضوع کلی صلح در فضایی کمدی میپردازد.
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