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۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

خادمی عنوان کرد:

باران و تندباد 5 میلیارد ریال به پلدختریها خسارت زد

باران و تندباد 5 میلیارد ریال به پلدختریها خسارت زد

پلدختر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر از خسار 5 میلیارد ریالی باران و تندباد به روستائیان این شهرستان خبر داد.

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر بارندگیهای شدید دو روز گذشته و همچنین وزش باد شدید در شهرستان پلدختر بیش از 500 میلیون تومان به تاسیسات بخش کشاورزی خسارت وارد شد.

وی ادامه داد: عمده خسارات وارد شده به روستائیان خسارات به اسطبل ها، دامداریهای و همچنین تاسیسات آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با بیان اینکه بیشتر خسارت به تاسیسات غیرمستحکم و بافتهای قدیمی روستاها وارد شده است، به کشاورزان و دامداران توصیه کرد که در ایجاد تاسیسات خود مسائل ایمنی را رعایت کنند.

همچنین محمد شرفی نصیری شهردار پلدختر نیز از خسارت به برخی درختان شهری پلدختر و تعدادی از تابلوهای مغازه ها بر اثر وزش شدید باد خبر داد.

کد مطلب 1580673

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