  1. ورزش
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته سی و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه اول اردیبهشت‌ ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و بیستم آوریل سال 2012 میلادی.

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:
* شهرداری تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار پتروشیمی بندرامام و صنایع پتروشیمی ماهشهر به پایان می‌رسد.

- هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار تیم‌های ماینتس و ولفسبورگ آغاز می‌شود.

کد مطلب 1580696

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