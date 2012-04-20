تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه اول اردیبهشت‌ ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و بیستم آوریل سال 2012 میلادی.

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* شهرداری تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار پتروشیمی بندرامام و صنایع پتروشیمی ماهشهر به پایان می‌رسد.

- هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار تیم‌های ماینتس و ولفسبورگ آغاز می‌شود.