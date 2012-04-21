محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر آبرسانی به پروژه های طرح مسکن مهر را یکی از محوری ترین پروژه های وزارت نیرو در سالجاری اعلام کرد و گفت: تامین آب و برق پروژه های مسکن مهر یکی از مهم ترین اقداماتی است که در این بخش باید انجام شود و می توان گفت آبرسانی و تامین برق برای واحدهای جدید، سهم بسزایی در تکمیل طرحها دارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه وزارت نیرو به سهم خود تلاش کرد تا این پروژه ملی تکمیل و نهایی شود، اظهار داشت: البته وزارت مسکن نیز در این حوزه اقدامات قابل توجهی داشته است.

عطارزاده خاطر نشان کرد: تامین منابع مالی برای پروژه های مسکن مهر یکی از مهم ترین نیازهایی است که در اینباره باید صورت گیرد. به عبارتی، باید گفت که در حال حاضر مشکل وزارت نیرو در حوزه تامین آب و برق مسکن مهر، منابع مالی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: برای این منظور و جهت تامین مالی پروژه ها تاکنون وعده هایی داده و راهکارهایی هم برای آن دنبال شده است.

وی ادامه داد: اگر منابع مالی و تسهیلاتی لازم برای تکمیل آبرسانی و برق دار کردن پروژه های مسکن مهر فراهم شود، وزارت نیرو نیز در تکمیل پروژه های مسکن مهر نقش خود را ایفا خواهد کرد.

به گفته عطارزاده، در حال حاضر با توجه به کمبود منابع مالی بحران خاصی در این بخش وجود ندارد و پروژه ای نیست که آماده بهره برداری شده باشد اما آب و برق آن تامین نشده باشد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: برای آبرسانی پایدار به طرح مسکن مهر نیازمند سرمایه گذاری های بیشتری هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین از وعده رئیس جمهور برای رفع نیازمندی های مالی آبرسانی به مسکن مهر خبر داد و گفت: همچنین با استفاده از منابع وزارتخانه و دولت، امیدوارم در این بخش منابع مالی مورد نیاز بدون مشکل تامین شود.