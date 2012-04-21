افخمی گزینه اصلی اعتباریان برای کارگردانی "سن پطرزبورگ2" است

حمید اعتباریان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:هم اکنون پیمان قاسمخانی مشغول نگارش فیلمنامه "سن پطرزبورگ 2" است و فکر میکنم حدود 15 روز دیگر آماده شود.
وی افزود: چند کارگردان مدنظرمان برای ساخت این فیلم است. اما با بهروز افخمی با توجه به اینکه بخش اول این فیلم که ساخته وی است با موفقیت در اکران روبرو شد صحبت کردهایم.
محسن تنابنده و امین حیایی در نمایی از "سنپطرزبورگ"
این اظهارات در حالی است که قسمت اول فیلم سینمایی "سنپطرزبورگ" در آخرین مراحل تولید، باعث بروز اختلافات جدی میان تهیهکننده و کارگردان شد تا جایی که افخمی در رسانهها اعلام کرد حاضر به اکران فیلم با امضای خود نیست. اعتباریان اما با استدلال امکان ضرر مالی بابت توقف بیش از حد پروژه فیلم را با تدوین مدنظر خود روانه پرده سینماها کرد.
این فیلم پاییز سال 89 به اکران عمومی در آمد و با استقبال زیادی روبرو شد. همین استقبال هم باعث فروکش کردن اختلافات شد. نسخه این فیلم در شبکه نمایش خانگی هم با فروش قابل قبولی در سال گذشته روبرو بود. شاید اعتباریان به امید تکرار همین موفقیت قصد دارد قسمت دوم این فیلم سینمایی را هم با همراهی بهروز افخمی به سرانجام برساند.
اعتباریان پیش از این اعلام کرده بود: هنوز کارگردان بخش دوم "سن پطرزبورگ" را انتخاب نکردیم و بعید میدانم دوباره با بهروز افخمی همکاری کنم. این تهیهکننده همچنین در جایی دیگر از حمید فرخنژاد بعنوان یکی از گزینههای کارگردانی این فیلم نام برده بود.
"سن پطرزبورگ" ساخته بهروز افخمی یک کمدی پرحادثه درباره رفاقت، عشق و بلوف است که فیلمنامه آن را پیمان و مهراب قاسمخانی نوشتند و محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، بهاره رهنما، اندیشه فولادوند، سروش صحت، امید روحانی، بابک برزویه و امین حیایی در آن ایفای نقش کردند.
