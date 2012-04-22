حجت الاسلام شوزب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سوگواره یاس نبوی در بخشهای کهک و خلجستان برگزار میشود.
وی افزود: سومین سوگواره یاس نبوی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه مصادف با سالروز شهادت بی بی فاطمه زهرا(س) در امامزادگان شاخص قم و بخشهای مذکور برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم ادامه داد: این سوگواره در امامزاده زینب خاتون شهر کهک و امامزاده فاضل در روستای بیدهند این بخش و امامزاده حلیمه خاتون روستای نایه از توابع بخش خلجستان برگزار می شود.
شیری بیان داشت: سوگواره یاس نبوی در هفت امامزاده شهر قم نیز برگزار میشود که امامزاده علی بن جعفر(ع) ویژه خواهران و امامزادگان شاه سید علی(ع) و ابراهیم(ع) نیز دسته عزا خواهند داشت.
وی ادامه داد: در قم امامزادگان سکینه خاتون، سید معصوم، موسی مبرقع، سلطان محمد شریف و جعفر شهید نیز به برگزاری این سوگواره می پردازند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم سخنرانی، مداحی و سینه زنی را از برنامه های مشترک این سوگواره ذکر کرد و اظهار داشت: این برنامه به صورت ویژه در امامزاده جعفر شهید برگزار می شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری سوگواره یاس نبوی در قم و 2 بخش تابعه این استان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) خبر داد.
