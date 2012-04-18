کشف یک میدان جدید نفتی در ایران/ سکه گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغلهای کاذبی را بدون نظارت ایجاد کردهاند.
یکی از بزرگترین میادین جدید نفت سبک جهان در یک دهه گذشته در استان خوزستان کشف شد و پیش بینی می شود وزیر نفت به زودی جزئیات کشف این میدان عظیم طلای سیاه کشور را اعلام کند.
مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اینکه مصوبه جدید هیئت دولت به واردات خودروهای دسته دوم مربوط نمیشود، به بیان جزئیات این مصوبه که قرار است برای نحوه اجرا از دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام شود، پرداخت.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر خریداران سکههای پیش فروشی بانک مرکزی را به 3 گروه تقسیم بندی کرد و گفت: برخیها سکهها را به امید افزایش قیمت ذخیره میکنند.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با اعلام اینکه هنوز زمان اجرای روش های 3 گانه پیشنهادی جایگزین تحویل سکه های پیش فروشی بانک مرکزی نرسیده است، گفت: هنوز قیمتی از سوی بانک مرکزی به بانک ملی برای خرید نقدی سکه از پیش خریداران اعلام نشده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش این وزارتخانه برای تامین اعتبار لازم در راستای بازنشستگی پیش از موعد برخی کارکنان وزارت صنعت خبر داد و گفت: منابع لازم در بودجه سال 91 وزارت صنعت پیش بینی شده است.
پرونده انتشار چک پولهای 50 هزار تومانی بانک مرکزی روی میز دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ایران تنها بانک مرکزی در دنیاست که چک پول منتشر میکند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه فرآیند کنترل بازار باید در تمام طول سال همانند ایام شب عید جاری باشد، خواستار مقابله تمامعیار با گرانفروشی و برخورد قاطع با متخلفین شد.
سازمان بازرسی کل کشور با بررسی علل نوسانات ارزی، از سیاستهای ارزی سال گذشته بانک مرکزی انتقاد و اعلام کرد: تصمیم بانک مرکزی برای افزایش یک باره نرخ مرجع ارز کارشناسی نبود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام نخستین آزمون ادواری سنجش مهارت خبر داد و گفت: این آزمون در 39 حرفه به صورت هماهنگ کشوری برگزار میشود.
محدودیت در استفاده از کارتهای اعتباری خرید کارگران و کارمندان، عدم آشنایی با فروشگاههای مجاز، محدودیت انتخاب کالا در این مراکز و نقد نشدن کارتها باعث ایجاد بازار خرید و فروش کارتهای اعتباری 1.5میلیون تومانی شده است.
با تثبیت قیمت و سهمیههای بنزین در اردیبهشت ماه سال جاری، حداقل تا خرداد ماه پای بنزین 1000 تومانی به جایگاههای سوخت کشور باز نخواهد شد.
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