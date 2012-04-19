پایین بودن سرانه درمان چالش جدی حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شجاعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرانه واقعی درمان در کشور اجرایی نشده و خواسته جامعه پزشکی نیز تحقق این امر در سال جاری است، اظهار کرد: توجه به سلامت وظیفه مسئولان و دولت بوده اما اکنون حوزه سلامت در کشور بیمار است.
وی با بیان اینکه جامعه پزشکی امیدوار است که در لایحه بودجه 91 سرانه واقعی درمان به تصریب برسد، اظهار کرد: عدم تعرفههای پزشکی و تأخیر در پرداختهای پزشکان و مراکز درمانی از سوی سازمانهای بیمهگر از جمله مسائلی است که با اصلاح سرانه درمان مرتفع می شود.
وی سپس با نارضایت بیان کرد: در سالهای اخیر اگر چه رقم بودجه اختصاص یافته در حوزه سلامت نسبت به گذشته چند برابر شده اما رقم تخصیص یافته نسبت به کل بودجه کشور روند کاهشی داشته است.
شجاعی اظهار کرد: تا اعلام تعرفههای جدید، بیمهها با توجه به تعرفههای سال گذشته به بیمارستانها پول پرداخت میکنند و بعد از اعلام تعرفه جدید از پرداخت مابهالتفاوت مبلغ تعیین شده به بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی سر باز میزنند
معاون سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اهداف برنامه چهارم توسعه درزمینه کاهش هزینههای درمانی از سوی مردم، تاکید کرد: مطابق برنامهریزی انجام شده باید تا پایان برنامه چهارم توسعه، 70 درصد هزینههای درمانی از سوی دولت و سازمانهای بیمهگر و 30 درصد را مردم پرداخت می کردند.
قائممقام سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: هماکنون که در برنامه پنجم توسعه هستیم ، این برنامهریزیها برعکس شده و 70 درصد از هزینه های درمانی از سوی مردم پرداخت میشود.
نظر شما