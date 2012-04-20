به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "وقت طلایی" به کارگردانی صادق کرمیار جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. داستان فیلم با بازی سروش صحت و بهاره رهنما درباره زن و شوهری تحصیل کرده است که با وجود داشتن زندگی و امکانات مناسب و جایگاه اجتماعی خوب قادر نیستند مشکلات زناشویی خود را حل کنند و به همین دلیل تا مرز طلاق پیش می‌روند.

فیلم سینمایی "تیم ماجراجو" به کارگردانی آدریا گارسیا و ویکتورمالدونادو و تهیه کنندگی کارلوس فرناندز، محصول سال 2007 کشورهای اسپانیا و فرانسه جمعه 1 اردیبهشت ساعت 17:30 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی ایمانول آریاس، رابرت پترسون و ناتالیا رودریگوئز آمده: بچه‌ای به نام تیم که با همسن وسالانش در یک مرکز نگهداری کودکان خردسال زندگی می‌کند. در پی توپ بازی با دوستانش هنگامی که توپ را شوت می‌کند، توپ به داخل زیر زمینی تاریک و مخوف می‌افتد. با افتادن توپ همبازیانش او را وادار می‌کنند تا هر طور شده توپ را پیدا کرده و با خود بیاورد...

فیلم تلویزیونی "پروانه‌ای در مه" جمعه 1 اردیبهشت‌ماه ساعت 23 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: مهرانه زن جوانی است که همسرش (صمد) در جنگ شهید شده ولی او هرگز این موضوع را باور نکرده و اصرار دارد که صمد بر می‌گردد، ارژنگ (خواستگار دیرین مهرانه) مجددا به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد و مهرانه رد می‌کند. ارژنگ که فکر می‌کند پای یکی ازهمرزمان صمد در میان است و قصد ازدواج با مهرانه را دارد، خانه او را به آتش می‌کشد... عسل بدیعی، کیهان ملکی، برزو ارجمند، زهره صفوی و فرانک نیک نژاد در "پروانه‌ای در مه" به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد جواد کاسه ساز بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "رژه طولانی من" به کارگردانی یانگ جون محصول سال 2010 کشور چین، جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 14:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی وانگ جیا و زونگ کیو آمده: اوایل قرن گذشته انقلاب مردم چین به پیروزی رسیده است. این رویداد در زمانی اتفاق افتاد که کشورچین به دلیل بی کفایتی نظام امپراطوری مستعمره انگلستان شده بود. مردم فقیرچین ارتشی به نام ارتش سرخ تشکیل دادند که سربازانش نوجوانان پانزده ساله تا پیرمردان روستایی بود.

فیلم سینمایی "کوهستان سرخ" جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی راین کوینتون و استیو بیسلی آمده: شن کوپر افسر کلانتری است که به علت بیماری و باردار بودن همسرش درخواست ادامه خدمت در کوهستان سرخ ( شهری ییلاقی در استرالیا ) را داشته است. در روز اول خدمت در کوهستان سرخ "کوپر" اسلحه خود را در میان اثاثیه پیدا نمی‌کند و بدون اسلحه به کلانتری می‌رود. این فیلم محصول سال 2010 کشورهای استرالیا و انگلستان به کارگردانی پاتریک هوگس ساخته شده است.

فیلم سینمایی "هوای سرد" به کارگردانی آرون کاتز جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: باب پسر جوانی است که دانشجوی رشته جرم‌شناسی بوده و درس را رها کرده، او مدتی است از همسر خود ریچل که در شیکاگو زندگی می‌کرده‌اند جدا شده و اکنون به زادگاهش باز گشته و تصمیم دارد به همراه خانواده‌اش زندگی کند... "هوای سرد" محصول 2010 با بازی رابین ریکون وکریس لانکنو در کشور آمریکا ساخته شده است.

فیلم سینمایی "شکارچی مغزها" به کارگردانی کریستوفر تبوری محصول سال 2004 کشورهای آمریکا و کانادا، جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 13:30 از شبکـه تهران پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین اسلیتر، جیل بلوز، استلا وارن و مایکل کلارک دونکن آمده: بن موفق می‌شود از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت خصوصی ماده ردیابی جهت ردیابی کودکان، اختراع کند. این کشف می‌تواند برای هر شرکتی در بورس، ارزش فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

فیلم تلویزیونی "رویا" به کارگردانی فریدون کرمی و تهیه‌کنندگی عباس گل رسا، ازتولیدات صداوسیمای مرکزیزد جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 13:30 از شبکه شما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی فاطمه آخوندزاده، علی نوابی، نازنین خوشنود و ایرج مفیدی آمده: زن و مردی در سفر، بر اثرنبستن کمربند، درتصادف جراحت برمی‌دارند و دخترکوچکشان جان می‌سپارد. به مرور درمی‌یابیم آن دختر، فرزند حقیقی آن دو نبوده و پس از افشای نازایی، او را از بهزیستی آورده و بزرگ کرده‌اند.

فیلم سینمایی "خبرچین" به کارگردانی دانت لام جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 23 ازشبکه نمایش روی آنتن می‌رود. دراین فیلم می‌بینیم: بازرس پلیس دن برای جمع آوری اطلاعات و دستگیری اعضاء تبهکار از افراد نفوذی به‌عنوان خبرچین دربین آنها استفاده می‌کند. بربر سارق حرفه‌ای است که اخیراً از تایوان به هنگ کنگ آمده و درحال جمع آوری افراد خود است. نیک چیونگ و نیکولاس تس در "خبرچین" محصول سال 2010 هنگ کنگ بازی کرده‌اند.

فیلم‌های سینمایی "تهران 20 سال بعد"، "پرس موش، دندون بچه‌ها"، "قاصدک"، "خویشاوندی" و "مرد" روز جمعه 1 اردیبهشت ماه ساعت 17،15،13، 19 و 23 ازشبکه نمایش پخش می‌شود.