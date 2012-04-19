به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های مالزی ، اتهام جرج بوش این است که در صدور دستورات اجرایی و نقض قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی در جنگهای عراق و افغانستان نقش مهمی داشته است.
بر اساس این گزارش، دراین دادگاه که روزهای هفتم تا 12 ماه می مطابق با 18 تا 23 اردیبهشت ماه برگزار میشود،جرج بوش متهم است که در شکنجه و رفتارهای وحشیانه با قربانیان این جنگها در عراق و افغانستان دست داشته است.
دیک چنی، معاون رییس جمهور سابق آمریکا و رونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا نیز از دیگر افرادی هستند که در این دادگاه محاکمه میشوند.
جلسه اول دادگاه جرج بوش روز 17 تا 22 نوامبر سال گذشته در کوالالامپور برگزار شد و "جرج بوش" رییس جمهور سابق آمریکا و "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس را به جرم نقض قوانین بین المللی و ارتکاب جنایت بر علیه بشریت به بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق محکوم کرد.
دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی از سوی بنیاد صلح جهانی پردانای مالزی و به ابتکار ماهاتیر محمد برگزارمی شود.
نظر شما