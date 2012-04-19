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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۷:۳۶

پس از24 سال حضوردرمیانمار؛

آنگ سان سوچی به انگلیس و نروژ سفر خواهد کرد

آنگ سان سوچی به انگلیس و نروژ سفر خواهد کرد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: خانم "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت میانمار برای نخستین بار پس از 24 سال این کشور را به مقصد انگلیس و نروژ ترک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، سخنگوی حزب لیگ ملی دموکراسی میانمار با اعلام این خبر گفت: بازدید از دانشگاه آکسفورد محل تحصیل سوچی در دهه 1970 از برنامه های سفر وی به انگلیس است گرچه هنوز تاریخ دقیق سفر به این دو کشور هنوزمشخص نشده است.

آنگ سان سوچی که سال گذشته با آغاز اصلاحات سیاسی در این کشور از حبس خانگی آزاد شد در انتخابات اخیر میانمار توانست به مجلس این کشور راه یابد تا فصل نوینی برای اصلاحات سیاسی در این کشور آغاز شود.

دولت میانمار با اجرای اصلاحات سیاسی در این کشور که با آزادی سوچی از حبس خانگی آغاز شد، چشم انتظار تعلیق یا لغو تحریم های کشورهای غربی برعلیه این کشور است.

هر چند دولت هنوز پاسخ مثبتی از سوی کشورهای غربی به اصلاحات سیاسی انجام شده در این کشور دریافت نکرده است.
 
رهبرمخالفان دولت میانمارکه به تازگی با پیروزی درانتخابات میاندوره ای به پارلمان راه یافته 15 سال در حصر خانگی به سر برده است. گفتنی است حزب لیگ ملی برای دموکراسی انتخابات پارلمانی 2010 میانمار را ناعادلانه خوانده و آن را تحریم کرده بود.

کد مطلب 1580793

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