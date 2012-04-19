راههای حمایت از پیازکاران هرمزگان بررسی شد/حمل و نقل محصولات در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان دارای استعدادهای مختلفی در امر کشت محصولات خارج از فصل از جمله پیاز، گوجه فرنگی و خیار است که در صورت عدم حمایت از کشاورزان این استعدادها به تهدید تبدیل خواهد شد، نبود کارخانه های فرآوری این محصولات در استان، عدم توجه کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی، بالا بودن کرایه حمل و نقل محصولات و بسته بندی موجب آزار کشاورزان هرمزگانی شده است.

متاسفانه در ماههای اخیر عدم توجه به صادرات و زمان بندی مناسب عرضه محصولات کشاورزان هرمزگانی در بازار داخل و خارج موجب بی انگیزگی کشاورزان برای تولید شده است.

در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اگر توجهی به مقوله حمایت از تولیدات کشاورزی نشود به جای پیشرفت کیفی محصولات کشاورزی شاهد مهاجرت کشاورزان به شهرها و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر خواهیم بود. از این رو می طلبد تا مسئولان با در نظر گرفتن شرایط تولیدات محصولات و زمان عرضه ان در بازار برنامه ریزی مدن و مناسبی داشته باشند تا در زمان مشخص کشاورزان با تولید مناسب و کیفی بتوانند با سایر محصولات واردات رقابت کنند.

نباید فراموش کرد محصولات کشاورزی داخلی از طعم و کیفیت ظاهری مناسبی برخوردار است اما عدم توجه به بسته بندی محصولات موجب شده است تا فروش میوه های وارداتی از محصولات داخلی سبقت بگیرد و حتی بازارهای خارجی توجه چندانی به محصولات باکیفیت ایرانی نداشته باشند.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان چهارشنبه شب در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان خطاب به مدیران عضو کارگروه کشاورزی خواستار بررسی راههای حمایت از کشاورزان به خصوص پیازکاران شد و اظهارداشت: سزاوار نیست کشت انواع محصولات داشته باشیم اما محصولات روی دست کشاورزان بماند.

وی با بیان اینکه مشکل پیازکاران مختص به استان هرمزگان نیست بیان داشت: طی گفتگویی که با صادرکنندگان داشتم عنوان کردند ورود همزمان پیاز سایر استانها به بازار موجب اشباح بازار شد از سوی دیگر صادرات پیاز به کشورهای همسایه به دلیل ورود پیاز قرمز بغداد مشکلاتی را برای صادرات این محصول به وجود آورد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: 273 هزار تن محصول پیاز در استان تولید شد که تنها 50 درصد آن بارگیری و وارد بازار کشور شده است از این رو مدیران جهادکشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت با بررسی راههای مختلف از سوی وازرتخانه ها مربوطه این مشکل را هر چه سریع تر حل کنند.

عزیزی حل مشکل حمل و نقل محصولات پیازکاران را از مهمترین دغدغه کشاورزان عنوان کرد و افزود: حل مشکل کرایه حمل و نقل محصولات در استان می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند.

همچنین در ادامه این جلسه علینقی صالحی رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان سطح زیر کشت پیاز در استان را 11 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: سهم مشخص شده از سوی وزارت کشاورزی برای استان هرمزگان غریب به 10 هزار هکتار بود که نزدیک به 500 هکتار بیش از نیاز استان پیاز تولید شده است.

وی رکود قیمت پیاز استان را ورود همزمان محصول سایر استانها در بازار دانست و افزود: حل مشکل پیازکاران دغدغه مدیران کشاورزی استان و وزارتخانه است و امیدواریم با تصویب پیشنهادات ارائه شده در وزارتخانه هر چه زودتر شاهد فروش این محصولات در بازار باشیم.