لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مانند سال گذشته طرح انتقال از تهران در یک شرایط فوری انجام نمی شود گفت: برنامه ما در شرایط فعلی بیشتر به سمت تغییر ساختارها و اصلاح آنها است و تلاش می کنیم در قالب طرح جامع تهران این مسئله را دنبال کنیم.

وی افزود: آمار کارکنانی که از تهران منتقل شده اند همان 20 هزار تا است ولی راه انتقال از تهران باز است و هر کارمندی درخواست کند به سرعت منتقل می شود.

معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه طرح انتقال پایتخت اداری از تهران در چه مرحله ای قرار دارد گفت: این طرح از سوی استاندار تهران مطرح شده و در ریاست جمهوری در حال چکش کاری است تا بتوانیم طرح درست و صحیحی را اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در مورد لزوم ایجاد پایتخت اداری و اقدامات انجام شده در این خصوص در گفتگو با مهر اعلام کرد: بر خلاف شهر سلامت موضوع پایتخت اداری به خوبی پیش می رود و جلسات متعددی با آقای فروزنده معاون رئیس جمهور داشته ایم. در این طرح تمامی دستگاهها بر این عقیده اند که می توان پایتخت اداری کشور را در نزدیکی تهران ایجاد کرد. البته ایده این است که پایتخت اداری در کنار یکی از شهرهای جدید ایجاد شود ولی در حال حاضر مسئولیت این طرح به عهده معاونت ریاست جمهوری است.