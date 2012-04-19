رئیس جمهور بر لزوم صیانت از قانون اساسی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد درجلسه هیأت نظارت براجرای قانون اساسی با بیان اینکه هیچ نظم، مدیریت و حاکمیتی بدون اصول ثابت و قوانین اساسی شکل نخواهد گرفت، گفت: قانون اساسی به عنوان زیربنای انجام کارها و پیشبرد امور در جامعه، باید جامع و کامل باشد.

رییس جمهور با انتقاد از عدم تبیین، ترویج و گسترش مناسب قانون اساسی در میان آحاد جامعه بویژه در میان دانشجویان به عنوان نخبگان کشور تصریح کرد: امروز در میان دانشجویان کشور که در رشته های مرتبط با قانون اساسی تحصیل می کنند، برخی آشنایی کافی با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود ندارند که باید در این زمینه و در جهت تبیین و گسترش این حقوق و مسئولیت‌های قانونی تلاش شود.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: هدف نهایی از اجرای قانون اساسی در کشور این است که ما ساختار و عملکردی بوجود آوریم که به واسطه آن کشور را خوب اداره کرده و آرمان‌های انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، کمال و بالندگی جامعه و شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیم.

رییس جمهور با تأکید برضرورت مدیریت یکپارچه درکشور، گفت: اگر بنیان‌ها در یک جامعه محکم بوده و مسئولان آن جامعه صادقانه به مردم خدمت کنند و برقراری عدالت را در تمام فعالیت‌های خود ملاک قرار دهند نظام ما نظامی بالنده و مقتدر خواهد بود.

احمدی‌نژاد با تأکید بر لزوم توجه ویژه به حقوق اساسی مردم در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: یک حکومت اگر از حقوق مردم غافل شود، به طبقه ای جدا از مردم تبدیل می شود که در آن فساد و تبعیض رشد خواهد کرد.

گفتنی است در جلسه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی علاوه بر ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه هیأت، مراحل تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیلاتی و شرح وظایف هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اعضای هیات نظارت در زمینه چگونگی نحوه نظارت و همکاری اعضاء با دبیرخانه پیشنهاداتی را ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل 113 قانون اساسی طی حکمی 11 عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد. مهمترین وظایف این هیئت نظارت برحسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه است.

پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه درواکنش به احیاء هیات نظارت براجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور و طرح بحث ایجاد محکمه قانون اساسی توسط نمایندگان گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست افراد می توانند درباره قانون به رئیس جمهور مشورت دهند و نیازی نیست که حتما محکمه ای برای آن تشکیل شود.

عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه 60 اعلام شده و در سال 83 هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.

وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.