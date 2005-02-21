جواد منصوري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گفت: جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي دقيقا منتظر جمع بندي شوراي هماهنگي است و ما در اين زمينه اكنون تصميم مستقلي را اعلام نمي كنيم و اگر جمعيت نظر خود را اعلام كرد ما هم تصميم گيري مي كنيم.

وي با بيان اين مطلب كه تصميم ما اين است كه هماهنگ با شوراي هماهنگي حركت كنيم، افزود : در وضعيت كنوني تصميم ما اين است، اما ممكن است بعدا دوستانمان به نتيجه ديگري برسند.

منصوري تصريح كرد : جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي براي معرفي كانديداي خود عجله ندارد چون زمان زيادي به برگزاري انتخابات باقي مانده است.

وي تاكيد كرد : انتقاد شخصي من اين است كه هيچ ضرورتي نداشت، بحث انتخابات به اين زودي داغ شود.

گفتني است، شنيده ها حكايت از آن دارد كه جواد منصوري مشاور وزير امور خارجه يكي از فعالين انتخاباتي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي است.