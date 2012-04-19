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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

نیازآذری اعلام کرد:

تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساری افزایش می‌یابد

تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساری افزایش می‌یابد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از افزایش تعداد رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری صبج پنجشنبه در جمع دانشجویان مبتکر بسیجی دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی ساری با راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز به یک مرکز پویا و علمی برای فعالیت دانشجویان مبتکر و خلاق تبدیل شده است.

وی افزود: فضای کارگاهی و آزمایشگاهی این واحد از 200 متر در چهار سال گذشته به 10 هزار متر مربع رسیده و در کنار توسعه فضا امکانات استاندارد و جدید نیز خریداری و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: هم اکنون دو هزار و 300 دانشجوی کارشناسی ارشد در این واحد مشغول تحصیل هستند و تعداد رشته های کارشناسی ارشد به 25 رشته تحصیلی رسیده است.

نیاز آذری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ساری در سه رشته دکترای مدیریت آموزشی، روانشناسی عمومی و دکترای حرفه ای پزشکی دانشجو دارد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش و امکانات را به کارگرفته تا تعداد رشته های کارشناسی ارشد به 40 رشته و تعداد رشته های دکترا به هشت رشته برسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از عدم تحرک و پویایی علمی جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه انتقاد کرد و گفت: با وجود این همه امکانات و تجهیزات و کتابخانه مجهز متاسفانه دانشجویان ما فلسفه اصلی دانشجویی را که تحرک و پویایی علمی و تحقیق و پژوهش است فراموش کرده اند.

وی بیان داشت: معتقدیم آینده جامعه ما و توسعه فردای ما در گرو تلاش بیشتر و همت مضاعف جوانان و آینده سازان جامعه اسلامی یعنی دانشجویان امروز است.

نیازآذری با اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای هرگونه همکاری با دانشجویان مخترع و مبتکر با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: خودکفایی صنعت در گرو بهره گیری از دستاوردهای علمی و پژوهشی است.

وی بیان داشت: امیدواریم با تلاش شما دانشجویان خوش فکر زمینه های ارتباط بیشتر صنعت با دانشگاه فراهم شود.

کد مطلب 1580861

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