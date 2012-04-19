به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری صبج پنجشنبه در جمع دانشجویان مبتکر بسیجی دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی ساری با راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز به یک مرکز پویا و علمی برای فعالیت دانشجویان مبتکر و خلاق تبدیل شده است.

وی افزود: فضای کارگاهی و آزمایشگاهی این واحد از 200 متر در چهار سال گذشته به 10 هزار متر مربع رسیده و در کنار توسعه فضا امکانات استاندارد و جدید نیز خریداری و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: هم اکنون دو هزار و 300 دانشجوی کارشناسی ارشد در این واحد مشغول تحصیل هستند و تعداد رشته های کارشناسی ارشد به 25 رشته تحصیلی رسیده است.

نیاز آذری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ساری در سه رشته دکترای مدیریت آموزشی، روانشناسی عمومی و دکترای حرفه ای پزشکی دانشجو دارد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش و امکانات را به کارگرفته تا تعداد رشته های کارشناسی ارشد به 40 رشته و تعداد رشته های دکترا به هشت رشته برسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از عدم تحرک و پویایی علمی جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه انتقاد کرد و گفت: با وجود این همه امکانات و تجهیزات و کتابخانه مجهز متاسفانه دانشجویان ما فلسفه اصلی دانشجویی را که تحرک و پویایی علمی و تحقیق و پژوهش است فراموش کرده اند.

وی بیان داشت: معتقدیم آینده جامعه ما و توسعه فردای ما در گرو تلاش بیشتر و همت مضاعف جوانان و آینده سازان جامعه اسلامی یعنی دانشجویان امروز است.

نیازآذری با اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای هرگونه همکاری با دانشجویان مخترع و مبتکر با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: خودکفایی صنعت در گرو بهره گیری از دستاوردهای علمی و پژوهشی است.

وی بیان داشت: امیدواریم با تلاش شما دانشجویان خوش فکر زمینه های ارتباط بیشتر صنعت با دانشگاه فراهم شود.