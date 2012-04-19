تامین 80 درصد چغندر مورد نیاز کارخانه قند شاهرود از میامی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علیرضا بخت آوری صبح پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات چغندرقندکاران میامی در محل فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به تامین 80 درصد چغندرقند مصرفی کارخانه قند شاهرود از میامی، گفت: میامی استعداد خوبی در کشت محصولات کشاورزی دارد و می توان کشاورزی را در این شهرستان توسعه داد.

وی پرداخت مساعده، خدمات مکانیزه، مشاوره رایگان کارشناسان و واریز به موقع و پرداخت وجوه چغندرقند به کشاورزان را را از ویژگی های مهم کارخانه قند شاهرود عنوان کرد.

بخت آوری در پاسخ به انتقاد یکی از کشاورزان درباره اینکه در کارخانه قند شاهرود درصد عیار چغندرقند پائین محاسبه می شود با تکذیب این مطلب، تصریح کرد: هیچ کارخانه ای این کار را نمی کند.

سرپرست فرمانداری میامی نیز در این جلسه با بیان اینکه با پیگیری های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی راه اندازی شد گفت: با توجه به اینکه میامی قطب کشاورزی استان سمنان محسوب می شود با راه اندازی این مدیریت برنامه های خوبی جهت توسعه کشاورزی اجرا خواهد شد.

احمد قاضی با اشاره به نام گذاری امسال به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: ما با تمام توان از تولید کنندگان درهمه بخش ها بخصوص کشاورزی حمایت می کنیم.

وی در پایان از پیگیری مشکلات کشاورزان از جمله برقی شدن چاههای کشاورزی خبر داد.

کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان میامی نیز در این جلسه گفت: جهاد کشاورزی شهرستان میامی قبل از ارتقاء به مدیریت، آن چنان اختیاری نداشت و بیشتر به عنوان یک رابط بین مدیریت شاهرود، کارخانه و کشاورز بود اما با راه اندازی این مدیریت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

علی اصغرمحمدی، افزود: با راه اندازی دفتر پخش فرآورده های نفتی در میامی عمده مشکلات کشاورزی در خصوص سوخت مرتفع خواهد شد.

بهزاد کهن پور، کارشناس بیمه محصولات کشاورزی و ناظرمقیم شهرستان میامی نیز در این جلسه برنامه ها و مشکلاتش را تشریح کرد.

در این جلسه، تعدادی از چغندرکاران مشکلات خود همچون پرداخت نکردن به موقع مساعده، افزایش هزینه کاشت، داشت و برداشت، سوخت، کود شیمیایی، ادوات کشاورزی، احداث جاده بین مزارع و دیرآمدن کارشناسان بیمه به محل خسارت دیده را مطرح کردند.