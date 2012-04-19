مشکل بیمه ایران در قزوین با اختصاص زمین حل شدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بیمه ایران صبح پنجشنبه با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.



احمد عجم در این دیدار گفت: خوشبختانه با مساعدت معاون رئیس جمهور مجوز استخدامی یک هزار نفر در استنان دریافت شده که می تواند بخشی از کمبود نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را برطرف کند.



وی افزود: از مجوزهای دریافت شده تعداد هفت مجوز به شرکت بیمه ایران در استان تعلق خواهد گرفت که می تواند در ارائه خدمات بهتر و بیشتر این شرکت به مردم تاثیرگذار باشد.



استاندار تصریح کرد: در آینده نزدیک قطعه زمینی به شرکت بیمه واگذار خواهد شد که برای حل مشکل پارکینگ و فضای اداری شرکت مناسب است.



حسین ملکی مدیرکل بیمه ایران در استان قزوین هم اظهارداشت: به دلیل محدودیت های قانونی امکان توسعه و ساخت فضاهای جدید برای دستگاههای اجرایی و دولتی وجود ندارد که این موضوع برای شرکت بیمه ایران به عنوان بزرگترین صنعت بیمه ای کشور مشکل ساز شده است.



ملکی تصریح کرد: کمبود فضای اداری بویژه پارکینگ موجب نارضایتی بیمه گزاران شرکت شده و خدمات شبانه روزی همکاران ما را تحت تاثیر قرار داده است.



وی گفت: استقرار شرکت بیمه مرکزی در مرکز شهر و در خیابان طالقانی با توجه به نبود پارکینگ و حجم مراجعات مردمی از دغدغه ها و نگرانی های جدی شرکت است که امیدواریم با دستور استاندار محترم برای حل آن مساعدت شود.



وی افزود: شرکت بیمه با هدف مشتری مداری به دنبال کسب رضایت بیشتر مردم است و مشکلات یاد شده طی چند سال اخیر باعث شده که با تمام تلاشی که کارکنان بیمه ایران جهت تکریم ارباب رجوع انجام می دهند متاسفانه به دلیل این کمبودها بیمه گزاران ناراضی شوند.



مدیرکل بیمه ایران در استان قزوین با بیان اینکه این شرکت سه ساختمان اداری درشهرستانهای قزوین، تاکستان و بوئین زهرا دارد یادآورشد: درشهرستانهای تابعه نیز ساختمان اداری مناسب بیمه ای وجود ندارد.



ملکی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته مکاتبات فراوانی با شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام شده است تصریح کرد: متاسفانه به دلیل محدودیتهای قانونی هنوز موفق به خرید زمین مناسب نشده ایم که در سفر محترم ریاست جمهوری مصوبه ای برای خرید زمین دریافت شده که ساخت آن سه سال زمان می خواهد.



وی همچنین از کمبود نیروی انسانی در شعبه های بیمه ایران خبر داد و افزود: به دلیل مشکلات قانونی در استخدام نیروی انسانی و تامین نیازهای خود نیز با مشکلات جدی مواجهیم.

