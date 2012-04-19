تصویب نیمی از مواد لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی در دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رفیعی ضمن اعلام این خبر گفت: برای جلوگیری ازسرقت آثارادبی، هنری، موسیقیایی و سینمایی آفرینندگان ایرانی در خارج از کشور،‌ باید به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق شد، از این رو در همایش پیش‌رو مباحث علمی وچالش‌های احتمالی فراروی نظام حقوقی ازسوی کارشناسان و مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با چشمان باز و آگاهی کامل به کنوانسیون‌های برن و ژنو بپیوندیم.

وی درباره سازمانها و ارگانهای برگزارکننده این همایش یک روزه گفت: پنجم اردیبهشت ‌ماه، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری ( WIPO)، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و انجمن علمی حقوق مالکیت ایران اقدام به برگزاری ‌این همایش در مرکز همایش‌های سازمان صداو سیما خواهد کرد.

دبیرعلمی دومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری از ارسال 45 مقاله توسط محققان و پژوهشگران داخلی به این همایش خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه سه تن از کارشناسان و متخصصین برجسته بین المللی در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری از طرف سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در این همایش حضور یافته و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت لذا امکان ارائه همه مقالات واصله وجود ندارد، از اینرو کمیته علمی همایش از مجموع 45 مقاله، ‌20 مقاله را برای طرح در همایش گزینش و مابقی مقالات نیز در مجموع مقالات علمی دومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری به چاپ خواهد رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از خارج از کشور نیز مقاله‌ای به این همایش ارسال شده است، اظهار کرد: فراخوان مقاله برای ارسال مقالات از خارج از کشور نبوده است اما خانم کارول کرولا، مشاور عالی سازمان جهانی مالکیت فکری در امور کپی رایت و حقوق مرتبط ،‌ آقای هوییجر از مدیران کنفدراسیون بین‌المللی هنرمندان و مصنفین و آقای پروفسور لیم هنگ جی از دانشگاه تکنولوژی مارای مالزی که هرسه جزء سخنرانان مدعو اعزامی از سازمان جهانی مالکیت فکری به این همایش هستند در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

رفیعی،‌ اهمیت حمایت از حقوق سازمان‌های رادیویی و تلویزیونی را موضوع سخنرانی خانم کرولا،‌ بررسی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مرتبط با کپی رایت و اهمیت آن برای کشورهای در حال توسعه را موضوع سخنرانی پرفسور لیم هنگ جی و تاسیس، عملکرد و حقوق سازمان مدیریت جمعی کپی رایت را موضوع سخنرانی آقای هوییجر عنوان کرد.

دبیرعلمی دومین همایش حقوق مالکیت ادبی وهنری درخصوص اینکه باتوجه به محورهای چهارگانه همایش،‌ آیا دراین همایش پنل‌های تخصصی نیز به صورت همزمان برگزار خواهد شد؟ گفت: باتوجه به اینکه این همایش در سالن مرکز‌همایش‌های صداوسیما برگزار خواهد شد، علاوه بر سالن اصلی چهار سالن فرعی نیز برای برگزاری پنل‌های تخصصی اختصاص یافته است که قرار است موضوعات مختلف مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری در آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در این همایش نمایندگانی از قوای سه گانه،‌ قضات،‌ وکلا، ‌حقوقدانان،‌ هنرمندان و مدیران هنری و فرهنگی و محققین و دانشجویان عزیز حضور خواهند داشت،‌اظهار کرد: به دلیل اینکه مدیران،‌ صاحب‌نظران و محققان اغلب به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند در همایش‌های چند روزه حضور پیدا کنند ، از این رو سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که با برگزاری یک روزه دومین همایش مالکیت ادبی و هنری از حضور مدیران و صاحب نظران حداکثر استفاده را داشته باشد از این رو بصورت همزمان چند سالن مرکز همایشها به پنلهای چهارگانه اختصاص یافته است که مدعوین و شرکت کنندگان بر اساس علاقه و تخصص خود در این پنلها شرکت خواهند کرد.

دبیر علمی دومین همایش مالکیت ادبی و هنری در پاسخ به این پرسش که بر اساس چه ضرورتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چند سال اخیر اقدماتی را برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری هنرمندان را در دستور کار خود قرار داده است،‌گفت:‌ سی وسه سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و حقوق مالکیت فکری و معنوی به دو دسته حقوق مالکیت صنعتی وحقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. جمهوری اسلامی ایران درزمینه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به اغلب معاهدات صنعتی پیوسته و قوانین و مقررات خود را نیز با اقتضائات بین‌المللی هماهنگ کرده است به بطور نمونه می‌توان به قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب سال 86 اشاره کرد.

وی ادامه داد:‌ اما در زمینه مالکیت ادبی و هنری نه تنها قانون حمایت از مولفین،‌مصنفین و هنرمندان با اقتضائات روز مسائل هنری و ادبی داخل کشور متناسب نیست،‌ به دلیل ملحق نشدن ایران به برخی از کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی شاهد سرقت آثار ادبی، هنری، موسیقیایی و سینمایی آفرینندگان این آثار در خارج از کشور هستیم.

رفیعی خاطرنشان کرد: تولیدات ادبی،‌هنری و موسیقیایی هنرمندان کشور نه تنها کم نیست بلکه در موضوعاتی بیش از سایر کشورها است. از این رو دولت جمهوری اسلامی لاجرم برای حمایت از هنرمندان احساس مسئولیت نموده و در سال 89 اولین همایش مالکیت ادبی و هنری را برگزار کرد.

وی به نتایج و دستاوردهای اولین همایش مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد و گفت:‌ در آن همایش لزوم توجه به مالکیت ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری و هنری را تدوین که در حال حاضر بیش از نیمی از مواد آن در کمیسیون‌ لوایح دولت به تصویب رسیده است و از سوی دیگر با تلاشهایی که در وزارت ارشاد صورت گرفت،‌ لایحه الحاق به دو کنوانسیون برن و ژنو برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و ادبی هنرمندان،‌در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.

دبیر علمی دومین همایش مالکیت ادبی و هنری با اشاره به درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق برنامه پنجم، دولت مکلف است برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بستر سازی و هماهنگی‌های لازم را به عمل‌ آورد، ‌یکی از پیش‌شرط‌ها و نیازهای اصلی برای عضویت در این سازمان جهانی این است که کشورهای متقاضی عضویت باید مواد ماهوی و اصلی کنوانسیون برن و ژنو را تصویب و قوانین داخلی خود را بر مبنای آن اصلاح و با آن معاهدات و کنوانسیون¬ها تطبیق دهند.

رفیعی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی برای نیاز سنجی و بررسی تکالیف و تعهدها مذاکرات بسیاری را با رئیس و مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت فکری انجام داده است، ادامه داد: در همایش پیش‌رو مباحث علمی و چالش‌های احتمالی فراروی نظام حقوقی از سوی کارشناسان و مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با چشمان باز و آگاهی کامل به کنوانسیون‌های برن و ژنو بپیوندیم.