به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جوادی صبح پنجشنبه در کارگروه اشتغال آمل افزود: متاسفانه بانک های خصوصی در پذیرش و روبروشدن با تولید کنندگان بخش های مختلف توجهی به وضعیت موجود آنان با توجه به افزایش هزینه های تولید ندارند و اصرار بر اجرای قانون حاکم بر بانکهای خصوصی بدون در نظر گرفتن مصوبات بانک مرکزی هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی اکنون به حدود دو برابر بانک های دولتی افزایش یافته است، اضافه کرد: با وجود همه مشکلات برای تولید کنندگان، بانکهای خصوصی در حمایت از این بخش کوتاهی می کنند.

نائب رئیس انجمن کارفرمایان مازندران، افزایش هزینه های تولید را در زمان حاضر به عنوان یکی ازمشکلات جدی واحدهای تولیدی بیان کرد و گفت: در این بخش باید افزایش سود تسهیلات بانکها، دستمزدهای کارگری و بیمه تامین اجتماعی کارگران را اضافه کرد که آینده تولید را به خطر انداخته است.

جوادی با بیان اینکه اکنون برخی واحدهای تولیدی، تحمل افزایش چند برابری قیمتها برای تامین مواد اولیه را ندارند و به شدت نیازمند حمایت های بانکها برای برون رفت از مشکلات هستند، گفت: متاسفانه در چنین شرایطی با افزایش چند درصدی تولید واحدهای شهرستانها مخالفت می شود و بلافاصله در فکر تشکیل پرونده تعزیراتی برای متصدیان واحدهای تولیدی می شوند.

وی تصریح کرد: برخوردها و رفتارهای دوگانه در حالی با تولید کنندگان می شود، که هیچ مسئولی جلودار دلالهای حاضر دربازارکه با قیمت های چند برابری درمیان مردم حضور دارند، نیست.

نائب رئیس انجمن کارفرمایان مازندران، بانکهای دولتی و خصوصی را به خویشتن داری بیشتر با تولیدکنندگان دعوت کرد و ادامه داد: نرخ سود بانکی در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه کمتر از چهار و در برخی کشور کمتر از آن است و با این شرایط امکان رقابت با کشورهای خارجی نخواهد بود.

جوادی، خواستار توجه بیشتر مسئولان به تولید کنندگان درتحقق شعارحمایت از تولید و سرمایه ایرانی شد.