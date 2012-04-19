نخستین مدرسه دوچرخه سواری استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مدرسه دوچرخه سواری که از اهمیت بسیاری بالایی چون جانشین پروری برخوردار است در دو بعد "همگانی و قهرمانی" فعالیت خواهد شد و ورزشکاران دوچرخه سوار نخبه و مستعد زیرنظر مربیان و کارشناسان مجرب و توانمند این رشته ورزشی به صورت علمی تر آموزش دیده و تمرین خواهند کرد.
ورزشکاران سنین بالا در بعد همگانی به آموزش و تمرین خواهند پرداخت و در بعد قهرمانی که با هدف تعلیم و تربیت ورزشکاران شاخص و مستعد صورت می گیرد دوچرخه سواران 14 تا 22 سال آموزشهای لازم ارایه خواهد شد.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان با اشاره به جانشینپروری در این رشته، گفت: نخستین مدرسه دوچرخهسواری کشور با محوریت جانشینپروری در زنجان افتتاح شد.
فرهاد عصفوری با بیان اینکه همزمان با تهران، مدرسه دوچرخهسواری زنجان نیز 31 فروردین در مجموعه وررزشی انقلاب افتتاح میشود، افزود: مهمترین فعالیتهای این مدرسه در حوزه بدنسازی ورزشکاران و همچنین آموزش علمی دوچرخهسواری است.
وی افزود: محوریت برنامههای این مدرسه در دو حوزه همگانی و قهرمانی است و ورزشکاران 14 تا 24 سال زیر نظر مدرسان برجسته استان در بخش قهرمانی کار خواهند کرد.
عصفوری ادامه داد: با کار علمی و بدنسازی بر روی ورزشکاران در ردههای سنی پایه، رشد قابل توجهی خواهیم کرد و میتوانیم قهرمانان به نامی را در آینده به جامعه تحویل دهیم.
نظر شما