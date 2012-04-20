پرسپولیس - سایپا تحت تاثیر اختلاف کریمی - دنیزلی/ جنگ سهمیه در قم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز شنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود و در فاصله یک روز مانده تا جدال مدعیان اصلی قهرمانی تیم‌های میانه جدولی برای تثبیت و یا ارتقای جایگاه خود به مصاف هم می‌روند. در زیر اشاره‌ای گذرا به دیدارهای روز دوم از هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهیم داشت:

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان

شکست و ناکامی‌های سال 91 قوی سپید انزلی را زمین گیر کرده به گونه‌ای که ملوان میانه جدولی این روزها برای نیفتادن می‌جنگد. سپیدپوشان انزلی‌چی روز شنبه در دیداری دشوار و تعیین کننده در خانه میزبان مس کرمان هستند. آنها در این بازی 6 امتیازی اگر موفق به تحمیل شکست به نارنجی پوشان کرمانی شوند، حداقل صعودی یک پله‌ای در جدول خواهند داشت و مسی‌ها را به جمع فانوس بدستان نزدیک می‌کنند.

تیم مس کرمان نیز برای اینکه جایگاه خود را در جدول حفظ کرده و یا حتی ارتقا بخشد، به کسب امتیاز در خانه ملوان فکر می‌کند. مس که پس از سه هفته در دیدار هفته گذشته جدال تعیین کننده مقابل شاهین بوشهر را با برتری 3 بر 2 پشت سر گذاشت، در دیدار روز شنبه حتی اگر یک امتیاز هم بگیرد، نتیجه‌ای قابل قبول کسب کرده است. این تیم فعلا عملیات بقا در لیگ برتر را با قاسمپور به خوبی پشت سر می‌گذارد.

نتیجه دیدار رفت: مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی صفر

* مس سرچشمه - فجرشهیدسپاسی شیراز

مس سرچشمه که هفته گذشته با تحمل شکست در دیدار مقابل داماش گیلان سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شد از این هفته برای اعاده حیثیت و احیای غرور خود بازی می‌کند. این تیم در هفته سی و یکم لیگ برتر میزبان تیم فجرسپاسی است که با پیروزی‌های اخیر تا کمرکش جدول خود را بالا کشیده و سکوهای بالای جدول را نشانه رفته است. شاگردان محمود یاوری اگر در مصاف با مس سرچشمه نیز دست پر خارج شوند، می‌تواند روند صعودی خود را ادامه داد و یک گام دیگر به هدفی که دارند نزدیک شوند.

نتیجه دیدار رفت: مس سرچشمه 3 - فجرسپاسی شیراز 3

* صبای قم - نفت تهران

تیتر این بازی "جنگ سهمیه آسیایی" است. دو تیم صبای قم و نفت تهران که بی شک پدیده‌های لیگ یازدهم هستند، در جدول رده بندی لیگ برتر بیشترین شانس را برای دستیابی به سهمیه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دارند. صبا و نفت تهران که ذوب آهن را در یکقدمی خود می بینند اگر سهمیه آسیا می‌خواهند باید در این بازی پیروز شوند، چرا که تساوی آنها به سود دیگر رقبای است که چشم به سکوی چهارم جدول دارند. نفت که آخرین پیروزی خود را در هفته بیست و هفتم مقابل مس سرچشمه کسب کرده و در سه هفته گذشته متحمل دو شکست شده و تنها یک نتیجه تساوی کسب کرده، امیدوار است در خانه نفت به نخستین پیروزی خود در سال 91 دست یابد.

روند نتیجه گیری تیم صبا نیز بهتر از نفت تهران نیست. این تیم در دیدار هفته گذشته مقابل استقلال با سه گل تن به شکست داد تا شانس آسیایی شدنش کمتر و کمتر شود. صبای قم حالا برای جبران آن شکست و تثبیت جایگاه خود در رده چهارم جدول به کمتر از سه امتیاز دیدار خانگی مقابل نفت تهران راضی نیست.

نتیجه دیدار رفت: نفت تهران 2 - صبای قم 2

* پرسپولیس - سایپای البرز

بازی پایانی روز دوم از هفته سی و یکم مسابقات لیگ برتر همین بازی پرسپولیس - سایپاست. پرسپولیس درحالی به دیدار سایپا می‌رود که متاثر از نتایج اخیر شرایط آرمانی روزهای ابتدایی سال 91 را ندارد. این تیم پس از باخت به داماش و تساوی با سپاهان و تبعید به رده دوازدهم جدول با رای کمیته انضباطی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز مقابل الغرافه قطر در آخرین لحظات بازی به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد تا آسمانش ابری شود.

پرسپولیس متاثر از این شرایطی که برشمرده شد در هفته سی و یکم به مصاف سایپای البرز می‌رود. یک پیروزی می‌تواند پایانی باشد بر تمامی انتقادات و تقویت روحیه تیمی که بهترین نماینده ایران تا به اینجای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بوده است. پرسپولیسی که با نیمی از بازیکنان خود می‌تواند سپاهان صدرنشین را متوقف کند، قطعا اگر شرایط روحی مناسبی داشته باشد، توانایی این را دارد که خود را از رده نازل دوازدهم جدول نجات دهد.

معمای دنیزلی و کریمی

بعد از دیدار پرسپولیس - الغرافه قطر علی کریمی لب به انتقاد از مصطفی دنیزلی گشود. مصطفی دنیزلی که کمتر وارد این مسائل حاشیه‌ای می‌شود باید دید نسبت به اظهارات علی کریمی چگونه واکنش نشان می‌دهد. او تا به امروز با کاپیتان سرخ‌ها کنار آمده اما مشخص نیست در آینده روابط آنها به چه صورتی پیش خواهد رفت.

حریف روز شنبه تیم پرسپولیس سایپای البرز است که در فصل یازدهم لیگ برتر پرفراز و نشیب عمل کرده است. این تیم یک هفته پنج گل به فجرسپاسی می‌زند و هفته‌ای دیگر در خانه به سایپا می‌بازد. یک روز استقلال را متوقف می‌کند و روزی دیگر مقابل شهرداری تبریز تن به شکست می‌دهد. مشخص نیست در بازی عصر شنبه سایپای صفر به مصاف پرسپولیس می‌آید یا سایپای 100. اما هرچه هست تیم مجتبی تقوی حریفی آسان برای دنیزلی و شاگردانش خسته اش نخواهد بود.

پرسپولیس و سایپا که راه آهن و مس کرمان را در یکقدمی خود می بینند برای فرار از سقوط به دنبال پیروزی در این بازی هستند. بله! شاید باورش دشوار باشد اما تیم پرسپولیس درحال حاضر فقط 6 امتیاز با شاهین بوشهر فاصله امتیازی دارد و برای اینکه خاطرش از بابت بقا در لیگ برتر آسوده شود، باید در این دیدار پیروز شود.

نتیجه دیدار رفت: سایپای البرز صفر - پرسپولیس یک

- برنامه دیدارهای هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 21/2/1391

* شهرداری تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

شنبه - 2/2/1391

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* مس سرچشمه - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* صبای قم - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* پرسپولیس - سایپای البرز، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 3/2/1391

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران

* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- سپاهان 30 17 8 5 50 26 24+ 59 2- استقلال 30 17 7 6 52 32 20+ 58 3- تراکتورسازی 30 16 8 6 50 31 19+ 56 4- صبای قم 30 12 10 8 39 37 2+ 46 5- نفت تهران 30 12 9 9 34 33 1+ 45 6- ذوب آهن 30 9 15 6 29 31 2- 42 7- فولاد 30 10 9 11 33 31 2+ 39 8- داماش 30 10 9 11 32 36 4- 39 9- نفت آبادان 30 10 9 11 43 50 7- 39 10- فجرسپاسی 30 10 8 12 31 37 6- 38 11- سایپا 30 9 10 11 41 32 9+ 37 12- پرسپولیس 30 9 12 9 42 41 1+ 37 13- راه آهن 30 7 14 9 35 37 2- 35 14- مس 30 9 8 13 28 37 9- 35 15- ملوان 30 8 10 12 29 30 1- 34 16- شاهین 30 6 13 11 26 34 8- 31 17- شهرداری 30 5 14 11 31 41 10- 29 18- سرچشمه 30 4 7 19 21 50 29- 19

* این جدول با احتساب کسر 2 امتیاز از تیم پرسپولیس تنظیم شده است.