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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

رجبی:

احداث موزه تاریخ طبیعی و کشاورزی در شهرستان طارم

احداث موزه تاریخ طبیعی و کشاورزی در شهرستان طارم

طارم - خبرگزاری مهر: فرماندار طارم احداث موزهٔ تاریخ طبیعی و کشاورزی در شهرستان را بسیار متناسب با موقعیت کشاورزی شهرستان دانست و گفت: ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از ویژگی حاصلخیزی و کشاورزی طارم برای جذب گردشگر، شهرستان را در این امر موفق خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از طارم، غلامحسین رجبی در اولین جلسه بررسی توسعه گردشگری شهرستان طارم که با حضور مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی و بخشداران برگزار شد، راه اندازی نمایندگی میراث فرهنگی را برای توسعه گردشگری در شهرستان طارم بسیار مفید دانست و افزود: قدمت، فرهنگ کهن و مزیت‌های بسیار بالای شهرستان طارم توجه و عنایات ویژه اداره میراث فرهنگی را می‌طلبد.
 
رجبی با اشاره به تعطیلات نوروزی سال جدید ماندگاری مسافران در شهرستان را نیم روز به 2 روز کامل اعلام کرد و افزایش این میزان ماندگاری مسافران در شهرستان را نشان از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالای گردشگری طارم عنوان کرد و گفت: با اطمینان کامل اعلام می‌کنم تمام کسانی که از طارم بازدید به عمل آورده اند با رضایت از شهرستان خارج شدند.
 
فرماندار طارم وجود رودخانه قزل‌اوزن و مسیر زنجان طارم به دلیل ویژگی‌ها و زیبایی‌های که دارد در صورت توجه مسئولین گردشگری استان می‌تواند در جذب گردشگر به شهرستان کمک کند.
 
رجبی احداث موزهٔ تاریخ طبیعی و کشاورزی در شهرستان را بسیار متناسب با موقعیت کشاورزی شهرستان دانست و افزود: ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از ویژگی حاصلخیزی و کشاورزی طارم برای جذب گردشگر، شهرستان را در این
امر موفق خواهد کرد.
کد مطلب 1580956

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