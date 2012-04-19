احداث موزه تاریخ طبیعی و کشاورزی در شهرستان طارم

به گزارش خبرنگار مهر از طارم، غلامحسین رجبی در اولین جلسه بررسی توسعه گردشگری شهرستان طارم که با حضور مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی و بخشداران برگزار شد، راه اندازی نمایندگی میراث فرهنگی را برای توسعه گردشگری در شهرستان طارم بسیار مفید دانست و افزود: قدمت، فرهنگ کهن و مزیت‌های بسیار بالای شهرستان طارم توجه و عنایات ویژه اداره میراث فرهنگی را می‌طلبد.

رجبی با اشاره به تعطیلات نوروزی سال جدید ماندگاری مسافران در شهرستان را نیم روز به 2 روز کامل اعلام کرد و افزایش این میزان ماندگاری مسافران در شهرستان را نشان از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالای گردشگری طارم عنوان کرد و گفت: با اطمینان کامل اعلام می‌کنم تمام کسانی که از طارم بازدید به عمل آورده اند با رضایت از شهرستان خارج شدند.

فرماندار طارم وجود رودخانه قزل‌اوزن و مسیر زنجان طارم به دلیل ویژگی‌ها و زیبایی‌های که دارد در صورت توجه مسئولین گردشگری استان می‌تواند در جذب گردشگر به شهرستان کمک کند.

رجبی احداث موزهٔ تاریخ طبیعی و کشاورزی در شهرستان را بسیار متناسب با موقعیت کشاورزی شهرستان دانست و افزود: ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از ویژگی حاصلخیزی و کشاورزی طارم برای جذب گردشگر، شهرستان را در این

امر موفق خواهد کرد.