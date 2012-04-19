نبود تعزیرات حکومتی مشکلات بازار شهرستان بهمئی را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فاطمی اصل افزود: هم اکنون نظارت بر بازار وجود دارد اما رسیدگی به پرونده های تخلفاتی بازار این شهرستان زمانبر است.

وی با بیان اینکه شهرستانهای بهمئی، کهگیلویه و چرام و بخشهای تابع تحت پوشش نمایندگی تعزیرات در دهدشت هستند، عنوان کرد: رسیدگی به همه این مراکز مشکل است و باید در این شهرستان تعزیرات حکومتی تشکیل شود.

فاطمی اصل با اشاره به خریداری ساختمان تعزیرات حکومتی شهرستان بهمئی و آمادگی برای استقرار نیرو افزود: پیگیری های زیادی در این زمینه صورت گرفت و سازمان تعزیرات حکومتی قول داده که این مشکل به زودی حل شود.



نبود تعزیرات حکومتی مشکل 160 شهر در کشور است

در این زمینه همچنین مدیر کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نبود تعزیرات حکومتی مشکل 160 شهر در کشور است.

غلامرضا صالحی افزود: قرار است از طریق بر گزاری آزمون در سطح کشور نیروی مورد نیازبرای راه اندازی ادارات این شهرستانها جذب شود.

وی بیان داشت: این آزمون با نظارت هیئت دولت برگزار می شود.

