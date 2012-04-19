به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح پنج شنبه در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وی با بیان این که سازمان نظام مهندسی تشکیلاتی بسیار ضروری برای کشور است، تصریح کرد: با توجه به این که اگر سرمایه ها را به صورت بناهای کم دوام و پرخطر درآورند، آسیب بزرگی به جامعه می رساند، باید آنها را راهنمایی کرد و توجه داد.



وی یادآور شد: علاوه بر حفظ ساختمان و دفع خطر،‌ بالا بردن کیفیت، جالب و جذاب بودن و مفید بودن برای هدفی که ساختمان برای آن ساخته می شود نیز باید مد نظر قرار گیرد.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان داشت: گاهی یک خاطره بد از خرابی یک ساختمان و عملکرد نادرست برخی مهندسان ناظر باعث می شود که مردم نسبت به سازمان نظام مهندسی بدبین شوند.



انتقاد از عملکرد برخی ناظران ساختمان در مورد نظارت بر ساختمان ها



وی اضافه کرد: گاهی مهندسان ناظر پولی را از صاحب ساختمان می گیرند و دیگر سر ساختمان حاضر نمی شوند در صورتی که ناظران باید در فواصل و مراحل حساس ساخت ساختمان حضور پیدا یافته و عیوب را برطرف کنند، نه این که سازمان نظام مهندسی به عنوان تشکیلاتی باشد که تنها وسیله درآمد عده ای قرار گیرد و ناظران باید به اندازه ای که از صاحب بنا پول می‌گیرند و حتی بیشتر کار کنند.



مکارم شیرازی ادامه داد: گاهی نیز دیده می شود که ناظران دچار وسواس هستند و ساختمان را به شکل کوهی از آهن در می آورند، برخی اوقات کار از محکم کاری عیب می کند، پس باید اعتدال را رعایت کرد و نه افراط داشت و نه تفریط، تا سرمایه ای بی خود هدر نرود و اسراف نشود.



وی همچنین نسبت به تقلید از سبک غربی در ساختمان ها هشدار داد و گفت: تقلید از سبک غربی به بلایی برای کشور و ساختمان های کشور ما تبدیل شده است، در حالی که باید طوری باشد که ساختمان ها به صورت سنتی بنا شود چرا که گردشگرانی که به ایران می آیند، می خواهند ساختمان های سنتی ایران را ببینند نه این که بناهایی مانند ساختمان های خود را مشاهده کنند.



تاکید بر حفظ سنت ها در ساختمان سازی



استاد درس خارج فقه، با تاکید بر این که در ساختمان سازی باید حفظ سنت شود، تصریح کرد: طاق ها، کتیبه ها و ... شناسنامه بنا هستند و نشان می دهند که این ساختمان مذهبی است و نمی توان آن را به ساختمان دیگری تبدیل کرد.



در ساختمان سازی حق همسایه رعایت شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نکاتی که باید در ساخت بنا به آن توجه کرد، یادآور شد: ما در تعالیم مذهبی داریم که همسایه نباید به همسایه خود ضرر برساند، اما دیده شده، گاهی مجوزهایی داده می شود که ساختمان همسایه را کور می کند و یا در کوچه های 6 متری اجازه ساخت بنای بلندی را می دهند که با فضا تناسبی ندارد.



مکارم شیرازی ادامه داد: باید سنت اسلامی را رعایت کرد و بنا به گونه ای نباشد که تمام داخل خانه همسایه پیدا باشد و نور و هوا را از او بگیرد ولی الان این مطلب در شهرداری ها زیاد رعایت نمی شود.



تاکید بر حفظ بافت مذهبی شهرهای قم و مشهد



وی افزود: همچنین باید برای شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد یک حساب خاصی باز کرد و این ها با دیگر شهرها فرق دارد و باید بافت مذهبی آن حفظ شود و اجازه نداد به بافت غیرمذهبی تبدیل شوند.



مرجع تقلید شیعیان همچنین بر احیای بافت فرسوده تاکید کرد و گفت: دولت برای بناهای فرسوده یک جایی باز کرده ولی در عمل می بینیم که به آسانی برای احیای آنها کمک نمی شود.



وی ادامه داد: یا قول ندهیم و یا اگر می دهیم عمل کنیم، برای مثال هر سال سهمیه ای تعیین کنیم که این تعداد نفر، تسهیلات احیای بافت فرسوده تعلق می گیرد، برای این که این مسئله مهمی است و بافت های فرسوده در مواقع زلزله بسیار خطرناک است.



تجارب ساختمان سازی گذشتگان در ساخت بناها به کار گرفته شود



مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به استحکام بناهایی که از قدیم برجای مانده اشاره کرد و بیان داشت: گذشتگان ما تجاربی داشتند که در ساخت بناهای خود به کار می گرفتند و در ساختمان های خود از وسایلی مثل تیرچه بلوک، بتن و ... استفاده نمی کردند اما بناهای خشتی می ساختند که سال ها حتی با وجود زلزله های بسیار هنوز هم بادوام و مستحکم هستند.



وی با بیان این که باید در کار آنها دقت کرد و لازم است تا مهندسان ترمی را برای مطالعه بر روی این بناهای قدیمی داشته باشند، یادآور شد: آنها علاوه بر این تجارب، انگیزه ای داشتند که نباید فراموش کرد.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در پایان کار در سازمان نظام مهندسی را کار حساسی عنوان کرد و افزود: این کار دارای 2 بخش پیشگیری و درمان است، پیشگیری برای ساخت بنایی مستحکم و بادوام و جلوگیری از خرابی آن، و درمان برای اصلاح بناهای فرسوده، که در هر دو مورد باید به گونه ای کار کرد که برای خود باقی الصالحات بگذارید.

