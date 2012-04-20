خراسان رضوی با 90 درصد حضور بخش خصوصی نگین اقتصاد شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیار مستعد و پر قدمت افزون بر چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می کنند که به جز چند واحد، تمامی آنها با سرمایه های ریز و درشت مردم بنیانگذاری شده اند.

استان الگو

خراسان رضوی به دلیل شرایط خاص اقلیمی یکی از مستعدترین استانهای کشور در زمینه اقتصاد کلان است. در این استان مزارع وسیع، باغات متنوع، واحدهای صنعتی بزرگ، هتل های عظیم و واحدهای صنفی پر رونق از دیرباز توسط بخش خصوصی اداره می شده و این شهروندان هستند که با حضور خود علاوه بر تامین نیازهای کشور، نگاه به آنسوی مرز را نیز تجربه و سالانه میلیونها دلار صادرات را نیز عملیاتی می کنند.

اکبر نقی پور کارشناس مسائل صنعتی می گوید: طی 5 سال اخیر افزون بر20 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت خراسان رضوی صورت گرفته است که تمام آنها توسط مردم و سرمایه داران ایرانی انجام شده یا تسهیلات بانکی بوده که در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

نقی پور با اشاره به صدور حدود 2500 پروانه بهره برداری و فراهم شدن 50 هزار فرصت شغلی در استان، این مهم را تجلی سخنان مقام معظم رهبری دانسته و بیان می کند: خراسان رضوی از گذشته دور حامی سرمایه و کار ایرانی بوده و در این میدان می تواند به عنوان یک نماد مطرح باشد.

به گفته وی هیچ نقطه ای در ایران وجود ندارد که هزاران میلیارد ریال سرمایه گذاری واحدهای صنعتی آن صدر درصد متعلق به مردم باشد و دولت دخالت حداقلی داشته و خارجی ها نیز در حد صفر جلوه کنند.

این کارشناس با اشاره به تولید سالانه دهها هزار خود رو، هفت میلیون تن سیمان، 2.6 تن فولاد استان را در سه شاخص صدور پروانه، اکتشاف و بهره برداری در رتبه اول کشور می داند و می گوید: وجود 4500 کارخانه صنعتی و 350 معدن فعال و سه هزار هکتار مساحت شهرکهای صنعتی، خراسان رضوی را به نقطه ای قابل اتکا برای ایران تبدلیل کرده است.

وی با اشاره به تولید انبوه 40 درصد نیاز کشور به لامپ روشنایی، کلید و پریز، نوشابه، قندو شکر، ظروف چینی، بخاری، آبگرمکن، قطعات خودرو و ادوات کشاورزی تاکید می کند: خراسان رضوی اتکای خوبی برای مقاومت در برابر توطئه ها و تحریم های دشمنان است.

نقی پور حضور استان در حوزه صادرات و درآمد ارزی 500 میلیون دلاری خراسان رضوی را یکی از مولفه های تعیین کننده می داند که هر سال در زمینه صدور صنایع غذایی، مواد شوینده، انواع دارو، محصولات شیمیایی، پتروشیمی، پلاستیکی و ملامین، تایر و تیوب، صنایع سلولزی و معدنی، فلزی، نساجی و پوشاک، چرم، صنایع الکتریکی، محصولات پایه نفتی و صنایع دستی هر سال با شتاب محسوسی خود را تثبیت می کند.

انبار غله ایران

خراسان رضوی و زنان و مردان سخت کوش آن همواره در جهت تامین نیازهای سرزمین مادری تلاش کرده اند.

نشانه های بر جای مانده از تمدن سرزمین خورشید گواه آن است که این دیار به عنوان انبار غله کشور، پاسخگوی مردم سراسر ایران در دوران خشکسالی و گرفتاری های سیاسی و اجتماعی بوده است.

زهرا پور قاسمی کارشناس می گوید: خراسان رضوی در زمینه تولید محصولات راهبردی وتعیین کننده یک دیارغرورآفرین است.

وی می افزاید: 116 هزار کیلومترمربع وسعت خراسان رضوی سرشار از امکانات کشت و زرع و داشت و برداشت است، در استان یک میلیون و100هزار هکتار زمین زیرکشت محصولات کشاورزی و باغی قرار دارد، همچنین 11میلیون واحد دامی در استان موجب توسعه دامپروری های بزرگ، اشتغال پایدار و پاسخگویی به نیازهای کشور شده است.

پورقاسمی بیان می کند: ازدسترنج و تلاش سرمایه گذاران ریز و درشت استان، سالانه هشت میلیون تن انواع میوه، محصولات کشاورزی وپروتئینی وارد بازار می شود.

به گفته وی دراراضی 3600 روستای استان37 درصد نیروی کار خراسان رضوی مشغول تولید از زمین های با استعداد هستند تاارزش افزوده 10 درصدی کشور را رقم بزنند.

جایگاه مطلوب

رضا مهر پور از صاحب نظران بخش تولید می گوید: از اراضی خراسان رضوی سالانه شش میلیون تن محصولات کشاورزی آبی و 100هزار تن محصول دیم جمع آوری می شود.

به گفته این کارشناس، استان در تولید چغندر قند، پنبه، جو، خربزه، زیره سبز و زعفران رتبه نخست و در گندم رتبه سوم، را دارد، ضمن اینکه محصولات باغی خراسان رضوی با یک میلیون تن برداشت گلابی، گیلاس، انگور، سیب، انار و پسته جایگاه مطلوبی در تولید ثروت، کسب درآمد ارزی و رونق صادرات دارد.

ضرورت توجه

به نظر می رسد برای تحقق توصیه رهبری در سال جدید، مدیران اجرایی نیز باید چتر حمایتی خود را بازتر کنند. هم اکنون 70 هزار نفر از افراد فعال در بخش کشاورزی فاقد زمین هستند، در حالی که اراضی قابل تبدیل به کشاورزی در خراسان به شش میلیون هزار هکتار می رسد و باید دولت حمایت و اقدام کند.

ضرورت توجه به تسهیلات بانکی آسان، روان و ارزان، انجام تعهداتی که در خصوص استفاده بهینه از امکانات آبی استان وجود دارد می تواند حمایت از تولید و سرمایه ایرانی را در این بخش از کشور بیشتر تقویت کند.

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گزارش: محمد ابراهیمی