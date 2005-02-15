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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۰۶

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي:

ضمانتنامه نقدي از صادركنندگان فرآورده هاي نفتي گرفته مي شود

برخلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي در راستاي تهيه فرآورده هاي نفتي، هم اكنون از صادركنندگان اين فرآورده سوختي، ضمانتنامه نقدي گرفته مي شود.

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي در گردهمايي بررسي آثار پديده شوم قاچاق كالا بر اقتصاد كشور و راهكارهاي برخورد اقتصادي، ريشه اي و پايداربا آن، با اعلام مطلب فوق گفت: برخي بخشنامه هاي گمرك در اين باره، موجب بيكاري و عدم صادرات فرآورده هاي نفتي در كشور شده است.

فرهاد فزوني تصريح كرد: هم اكنون روزانه 4 ميليون ليتر فرآورده نفتي قاچاق مي شود كه بايد با تدابير ويژه مانع از اين امر شد.

وي وزارت نفت را به باشگاه فوتبال رئال مادريد اسپانيا تشبيه كرد و گفت: در اين وزارتخانه تمام وزيران قديمي كشور حضور دارند، اما هنوز شاهد قاچاق 4 ميليون ليتر سوخت و برخي سياست هاي غلط از سوي اين وزارتخانه هستيم.

 

کد مطلب 158098

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