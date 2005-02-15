ضمانتنامه نقدي از صادركنندگان فرآورده هاي نفتي گرفته مي شود

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي در گردهمايي بررسي آثار پديده شوم قاچاق كالا بر اقتصاد كشور و راهكارهاي برخورد اقتصادي، ريشه اي و پايداربا آن، با اعلام مطلب فوق گفت: برخي بخشنامه هاي گمرك در اين باره، موجب بيكاري و عدم صادرات فرآورده هاي نفتي در كشور شده است.

فرهاد فزوني تصريح كرد: هم اكنون روزانه 4 ميليون ليتر فرآورده نفتي قاچاق مي شود كه بايد با تدابير ويژه مانع از اين امر شد.

وي وزارت نفت را به باشگاه فوتبال رئال مادريد اسپانيا تشبيه كرد و گفت: در اين وزارتخانه تمام وزيران قديمي كشور حضور دارند، اما هنوز شاهد قاچاق 4 ميليون ليتر سوخت و برخي سياست هاي غلط از سوي اين وزارتخانه هستيم.