مسجد صفی در فهرست آثار ملی ثبت شد/ لزوم مرمت و بازسازی بناهای تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با اشاره به اینکه مسجد صفی تاریخی ترین مسجد شهر رشت در محله ای به همین نام واقع و به نامهای مسجد سفید و شهیدیه معروف است، افزود: تاریخ بنای اولیه این مسجد به تحقیق روشن نیست.

وی اظهار داشت: بر اساس روایتی شیخ صفی الدین اردبیلی به دلیل دوستی با شیخ زاهد گیلانی در سفری به گیلان در محله میدان چاهی حفر و عبادتگاهی می سازد که بعدها به مسجد تبدیل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: بعضی از مورخان این مسجد را قبر محمد باقر میرزا ملقب به صفی میرزا پسر بزرگ شاه عباس اول می دانند که با بدخواهی اطرافیان پدر به دستور وی کشته و در این محل دفن شده است همینطور برخی معتقدند دلیل نامگذاری این مسجد به شهیدیه، قتل ناحق صفی الدین میرزا است.

وی افزود: مسجد صفی طبق عبارتی که روی یک کاشی در داخل محراب دیده می شود در سال 1334 هجری قمری (1295 ه.ش) به دست حاجی یوسف کاشی ساز تجدید بنا شده است.

عزیزی با بیان اینکه در ضلع شمالی مسجد صفی رشت دو درب ورودی متوالی قرار دارد که نخستین ورودی به صورت هلالی و از پروفیل و چوب در چند سال اخیر ساخته شده است، اظهارداشت: سر در ورودی دوم و اصلی مسجد از دو قوس تشکیل شده که در قوس اول آیه اول سوره اسری و در قوس دوم حدیث " و لایه علی بن ابی طالب حصنی ...." کاشی کاری و در قسمت جنوبی مسجد محراب و سه فیلپا به ارتفاع چهار متر و به قطر یک متر وجود دارد.

وی گفت: بر روی سر در ورودی مسجد صفی دو فیلپا از کف به ارتفاع یک متر با کاشی های لاجوردی نماسازی شده است و فیلپای سوم به شکل زیبایی با سرستونی از گل و بوته گچ بری و فاصله فیلپاها از یکدیگر سه متر است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان افزود: در محراب مسجد گچ بریهای زیبایی به صورت آیات قرآن همراه با گل و بوته کار شده و در کاشی کاریهای محراب تاریخ تجدید بنای مسجد به تاریخ 1344 هجری قمری ( 1305 ه.ش ) دیده می شود، گچ بریهای مسجد و فلیپاها نیز به همین تاریخ است.

وی عنوان کرد: گلدسته مدور و آجری مسجد که در ضلع جنوبی آن قرار دارد مشخص ترین جلوه بیرونی مسجد صفی است، قطر گلدسته دو متر و سقف گلدسته چوبی با پوشش سفالین استف گلدسته یک راه پله برای بالارفتن و چند روزنه برای ورود نور دارد.

عزیزی یادآور شد: چاه صاحب الزمان (عج) از دیگر بخشهای دیدنی مسجد صفی به فاصله سه متری از جنوب غربی گلدسته است که از قدیم مورد احترام مردم منطقه و محل عرضه نذورات بوده است.