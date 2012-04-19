حضور هادی غفاری در نشست جبهه متحد/ پورمحمدی: اهل مشرق و مغربم

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته تعدادی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در مسجد احمدیه نارمک سخنرانی کردند که حاشیه های جالبی به همراه داشت که تعدادی از آنها را با هم مرور می کنیم.

علی رغم اینکه روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده بود که تنها احمد توکلی، ابراهیم انصاریان، غلامرضا مصباحی مقدم و محسن کازرونی در این نشست شرکت می کنند اما از ابتدای مراسم زهره الهیان، مجتبی رحماندوست و علی اصغر خانی حضور یافته بودند و به تدریج اکثر کاندیداهای دور دوم جبهه متحد اصولگرایان به جمع مردم پیوستند.

هنگامیکه محمدرضا باهنر با حجت الاسلام پور محمدی مواجه شد با تعجب از وی پرسید شما از چه سمتی وارد شدید که شما را ندیدم؟ که پورمحمدی به مزاح گفت: "ما همواره اهل شرق و غرب هستیم".

شاید تنها بتوان از حضور فردی مانند هادی غفاری در نشست جبهه متحد اصولگرایان تعجب کرد. وی که ظاهرا یکی از ائمه جماعات شرق تهران است بعد از ساعتی حضور در این مراسم هنگامی که با درخواست خبرنگار مهر برای مصاحبه مواجه شد گفت: صدایم کمی گرفته است و نمی توانم مصاحبه کنم و همین بهانه ای شد که به سرعت مراسم را ترک کند.

هنگامی که باهنر قصد داشت بعد از سخنان آیت الله مسعودی خمینی متولی مراسم سالن را ترک کند و در نیمه های راه قرار داشت مجری به سرعت تلاش کرد از خروج وی جلوگیری کند و با خطاب قرار دادن وی گفت که برای سخنرانی و خیزر مقدم به پشت میکروفون بیایید.

در زمان شروع سخنان احمد توکلی در این مراسم همهمه زیادی در سالن به پا شده بود که وی با شوخی و مزاح با جمع توانست جمع را آرام کند.

مجتبی رحماندوست که از آغاز اقامه اذان تا ساعات پایانی شب در این مراسم حضور داشت هنگامیکه نوبت به سخنرانی وی در این مراسم رسید تنها به خواندن چند دعا برای کشورمان بسنده و از سخنان انتخاباتی خودداری کرد.

محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه نیز که در این مراسم حاضر بود طی سخنانی جالب با بیان اینکه باید نمایندگان مجلس کلان نگر باشند، گفت: در سال 1363 هنگامیکه برای مسئولیت شهرداری تهران انتخاب شدم بودجه کل شهر تهران 5/2 میلیارد بود اما این بودجه در حال حاضر به ده هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین گفت: روز اولی که شهردار شدم خبرنگاری از من پرسید نظر شما درباره مترو چیست که من پاسخ دادم احداث مترو لازم است اگرچه در آن زمان مخالفان سرسختی داشت اما با وجود مخارج کلان اجرای آن تاثیرات زیادی داشت. همچنین طرح جمع آوری مکانیزه زباله ها در دوره شهرداری من به طراحی و اجرا رسید.