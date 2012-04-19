بخش خصوص برای کنترل بازارهای استان البرز به همکاری دعوت می شود

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ایجاد تشکلهایی توسط بخش خصوصی برای نظارت و کنترل بر بازار در ارتقای فعالیتهای استاندارد تاثیر فراوانی دارد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز ادامه داد: ایجاد این تشکلها در این استان در راستای تحقق هدف استانداردسازی و ارتقای کیفیت با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود.

وی گفت: در نظر داریم که این تشکلها را به خدمت بگیریم تا به موازات رصد کردن واحدهای صنفی، مسائل و مشکلات احتمالی نیز به کمک آنها به ما اطلاع داده شود.

بستر حمایت از تولیدات ملی با جدیت بیشتری در سال جدید فراهم می شود



مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز افزود: همچنین قرار است در سال جاری نیز همانند سالیان گذشته، با جدیت بیشتری بستر حمایت از تولیدات ملی فراهم شود.

سعادتی ادامه داد: به موازات این امر، با هر گونه تولید غیر قانونی و بی کیفیت برخورد می شود و تلاش می کنیم که زمینه های این امر را فراهم کنیم.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز گفت: این اداره کل برای هر گونه همکاری با شرکت صنایع اتصلات شیلان آماده است و تحقق این امر نیز دنبال می شود.