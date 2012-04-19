به گزارش خبرنگار مهر، سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ثبت درخواستهای مهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاههای دولتی، غیردولتی همچنین فنی و حرفهای از ساعت 1 بامداد فردا اول اردیبهشتماه فعال میشود و دانشجویان تا ساعت 12 شب 31 اردیبهشتماه فرصت دارند درخواستهای خود را بر اساس مفاد آیین نامه بازنگری شده مهمانی و انتقال دانشجویان همچنین احراز شرایط مندرج در این آیین نامه از طریق سامانه مهمانی و انتقال، ارسال کنند.
در این فرایند، دانشجویان نیازی به مراجعه حضوری در دانشگاههای مبدا و مقصد ندارند و به درخواستهایی که در سامانه مذکور ثبت نشود، رسیدگی نخواهد شد.
تنها دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاهها امکان ثبتنام و ویرایش درخواستهای خود را دارند و بر اساس آیین نامه بازنگری شده مهمانی و انتقال، فرایند نامنویسی تنها یک بار در سال و آن هم در اردیبهشتماه برای هر دو نیمسال تحصیلی صورت میگیرد.
در این دوره از ارسال درخواستهای مهمانی و انتقال، دانشجویان تنها حق انتخاب دو دانشگاه را دارند که تحت عنوان "انتخاب دانشگاه اولویت یک" و "انتخاب دانشگاه ذخیره" در سامانه خدمات آموزشی معرفی شده است.
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