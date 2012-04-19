  1. اقتصاد
۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

کارتهای سوخت امشب شارژ می شود / سهمیه ها تغییر نکرد

کارتهای سوخت امشب شارژ می شود / سهمیه ها تغییر نکرد

60 لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت ماه خودروهای شخصی ساعت 24 امشب در کارتهای هوشمند سوخت شارژ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سهمیه بنزین اردیبهشت مانند ماه‌های گذشته و بدون تغییر در میزان و قیمت ساعت 24 امشب 31 فروردین ماه برای خودروهای شخصی واریز می شود.

براین اساس سهمیه خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین سهمیه موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.
 
در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.

کد مطلب 1581041

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