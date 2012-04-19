مدیریت شهری هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در هشتمین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران کلان شهرها که پیش از ظهر پنجشنبه در هتل خورشید قم برگزار شد گفت: خیلی از مشکلاتی که در شهرها و نهادهای خدمت رسان شاهد هستیم از مشکل عدم مدیریت شهری جامع ناشی می‌شود و متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی مدیریت شهری را ایجاد کنیم.



وی اظهار داشت: در جلسه ای که در شیراز داشتیم رئیس جمهور قول هایی را برای حل این مشکل دادند اما هنوز این مشکلات پا برجاست.



حل مشکل مدیریت شهری از از طریق کمیسیون شورای مجلس



رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: برای حل مشکل مدیریت واحد شهری باید خودمان دست به کار شویم و یکی از این کارها اقدام از طریق کمیسیون شورا در مجلس شورای اسلامی است.



وی مجلس جدید با 210 نماینده تازه وارد را فرصتی برای ورود نمایندگان شایسته به کمیسون شورا دانست و افزود: اگر کمیسیون قوی شورا در مجلس داشته باشیم می‌توانیم بسیاری از مشکلات را از طریق پیگیری در این کمیسیون و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی حل کنیم.

