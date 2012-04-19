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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

یزدی‌‌زاده در گفتگو با مهر:

ارتقای فوتبال اصفهان در گرو توجه به فوتبال پایه است

ارتقای فوتبال اصفهان در گرو توجه به فوتبال پایه است

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر ورزشی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: متاسفانه در سالهای گذشته توجه چندانی به فوتبال پایه نشده و مسئولان باید فکری به حال فوتبال پایه در اصفهان بکنند.

رسول یزدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در انتخابات هیئت فوتبال اصفهان اظهار داشت: به دنبال انجام عملیاتی برای توسعه فوتبال پایه در سنین مختلف و استفاده از زیرساختها برای توسعه فوتبال استان هستیم چون فوتبال اصفهان واقعا نیاز به تولید بازیکن دارد.

وی ادامه داد: فوتبال اصفهان در حال حاضر ضعفهایی دارد که مسئولان باید برای برطرف کردن این ضعف ها همه تلاش خود را به کار گیرند.

مدیر ورزشی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه فوتبال اصفهان باید در بحث بازیکن‌سازی فعال شود، اضافه کرد: مهم ترین هدف فوتبال اصفهان در سال های آینده باید توسعه تولید بازیکن برای باشگاه‌ها و تیم ملی باشد و مطمئن باشید استان اصفهان می‌تواند در آینده‌ای نزدیک تولید‌کننده بازیکن باشد زیرا استعدادهای بسیاری در فوتبال این استان وجود دارد.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون سوابقش در ورزش ادامه داد: سوابق من در آموزش و پرورش، ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و شهرداری نشان می‌دهد که می‌توانم به فوتبال استان کمک کنم و مطمئن باشید اگر بتوانیم با انسجام منطقی تعامل مناسبی بین منابع و دستگاه‌ها و امکانات ایجاد کنیم، می‌توانیم به رشد فوتبال خود کمک کنیم.

کد مطلب 1581085

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