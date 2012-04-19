گزارشی از کالای بهداشتی قاچاق در فیروزکوه اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویش خضری صبح پنج شنبه در نخستین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان فیروزکوه در سال 91، اظهار داشت: بخشی از تحقق شعار سال با جلوگیری از مصرف کالاهای قاچاق و اهتمام هرچه بیشتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی می شود.

وی بیان داشت: هر چه نظارت این ستاد در بحث قاچاق کالا در منطقه بیشتر باشد، در جهت تقویت شعار سال و منویات مقام معظم رهبری عمل خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: افراد به انگیزه هایی نظیر انتفاع شخصی، بی توجهی به مسائل اخلاقی و یا رواج مصرف گرایی در جامعه پا به عرصه نامشروع کالای قاچاق می گذارند.

وی عنوان کرد: متأسفانه این کالاها به دلیل قیمت پایین تر و یا برخورداری از ظاهری جذاب تر، همواره جای خود را در بین مصرف کنندگان پیدا می کنند.

گزارشهای موردی از کالای قاچاق در سال گذشته

معاون فرماندار فیروزکوه با اشاره به گزارش مواردی از کالای قاچاق در سال گذشته، افزود: برخی گزارشات واصله حاکی از ورود طلای قاچاق 17 عیار به منطقه و فروخته شدن آن بجای طلای 18 عیار به مردم است.

وی با اشاره به بازدید سر زده تیمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از تاکسی تلفنیهای شهرستان در سال گذشته، تأکید کرد: این نظارتها در سال جاری افزایش خواهد یافت و لذا مواردی نظیرعدم استفاده و یا انحراف از مصرف سوخت کارتهای سوخت بایستی توسط نیروی انتظامی، شرکت پخش فرآورده های نفتی و اداره صنعت، معدن و تجارت مورد کنترل قرار گیرد.