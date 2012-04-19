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۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

امینی:

پروژه های نیمه تمام اولویت خراسان جنوبی در سال 91 است

پروژه های نیمه تمام اولویت خراسان جنوبی در سال 91 است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی اختصاص اعتبارات برای اجرای پروژه های نیمه تمام را از اولویت های استان در سال 91 عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان مجموع اعتبارات استان در سال گذشته  استان را در سرفصل های مختلف 221 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 179 میلیارد تومان از این اعتبارات به استان تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینکه 81 درصد اعتبارات سال 90 استان تخصیص یافته است، بیان کرد: از مجموع 93 میلیارد تومان اعتبار جاری و فرهنگی نیز 83 میلیارد تومان به استان تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه اطلاعات آماری و شهرستانی مدیران باید برای جذب اعتبارات سال 91 به روز  باشد، گفت: پروژه های نیمه تمام اولویت سال 91 برای تخصیص اعتبارات خواهد  بود.

امینی از فرمانداران خواست برای اتمام پروژه های نیمه تمام تلاش کنند و  پروژه های جدید را در صورت اتمام پروژه های قبلی برای شهرستانها تعریف کنند.

وی اضافه کرد: به هر میزان توزیع اعتبارات مناسبت و دقیق تر صورت گیرد تاثیر گذاری آن در کارآیی بیشتر خواهد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتبارات شهرستانها طی سال گذشته مناسب و بهینه توزیع شد، افزود: میزان محرومیت، پراکندگی جمعیت و مساحت از جمله شاخصها توزیع اعتبارات است.

امینی از تدوین 50 شاخص برای توزیع اعتبارات تملک و دارایی خراسان‌ جنوبی  در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: توزیع اعتبارات پس از اختصاص اعتبار به هر شهرستان باید در کمیته برنامه‌ریزی آن تصمیم‌گیری در مورد چگونگی صرف آن هزینه انجام شود

کد مطلب 1581122

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