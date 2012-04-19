  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

احمدیان:

تماس 2 هزار نفر با خط اورژانس اجتماعی اردبیل

تماس 2 هزار نفر با خط اورژانس اجتماعی اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: بیش از دو هزار و 490 نفر با خط 123 اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اردبیل در سال گذشته تماس گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان ظهر پنجشنبه در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی اردبیل عنوان کرد: این تعداد تماس در سه ماهه آخر سال به دلیل توسعه این خط  در شهرستانهای کوثر، خلخال، مشکین شهر، پارس آباد و گرمی رشد قابل توجهی داشت.

به گفته وی آمار تماس ها در سه ماهه آخر سال تعداد یک هزار و 272 نفر ثبت شده در حالیکه مجموع تماسها در 9ماهه اول سال گذشته یک هزار و 220 نفر بود.

این مسئول با بیان اینکه خط اورژانس اجتماعی از سال 1387 به طور رسمی کار خود را در اردبیل آغاز کرده است، اضافه کرد: تا قبل از بهمن ماه سال گذشته تماس با این خط محدود بود و افراد در سایر شهرستانها از این خدمات محروم بودند.

مدیرکل بهزیستی اردبیل تصریح کرد: این سازمان برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی استان از بهمن ماه سال 90 اقدام به دایورت خط (123) اورژانس اجتماعی به صورت استانی کرد.

احمدیان ارائه خدمات تخصصی و به موقع را از برنامه های اورژانس اجتماعی به افراد در معرض آسیب اجتماعی عنوان کرد.
 
وی یادآور شد: افراد در تمام شهرستانهای استان بدون استفاده از کد و بصورت رایگان امکان تماس با خط سه رقمی اورژانس اجتماعی را در دو نوبت صبح و عصر دارند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی به مسئول امور اجتماعی یا مسئول اورژانس اجتماعی یا کارشناس رابط آسیب های اجتماعی شهرستان مربوطه ارجاع داده شده و مورد ساماندهی قرار می گیرند.

به گفته احمدیان با عملیاتی کردن دایورت استانی خط (123) به مرکز استان و فراهم کردن امکان پاسخگویی به تماس مراجعان توسط کارشناسان مجرب در دو شیفت کاری تعداد تماس ها از رشد چشمگیری برخوردار است.

کد مطلب 1581137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها