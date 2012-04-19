تماس 2 هزار نفر با خط اورژانس اجتماعی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان ظهر پنجشنبه در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی اردبیل عنوان کرد: این تعداد تماس در سه ماهه آخر سال به دلیل توسعه این خط در شهرستانهای کوثر، خلخال، مشکین شهر، پارس آباد و گرمی رشد قابل توجهی داشت.

به گفته وی آمار تماس ها در سه ماهه آخر سال تعداد یک هزار و 272 نفر ثبت شده در حالیکه مجموع تماسها در 9ماهه اول سال گذشته یک هزار و 220 نفر بود.

این مسئول با بیان اینکه خط اورژانس اجتماعی از سال 1387 به طور رسمی کار خود را در اردبیل آغاز کرده است، اضافه کرد: تا قبل از بهمن ماه سال گذشته تماس با این خط محدود بود و افراد در سایر شهرستانها از این خدمات محروم بودند.

مدیرکل بهزیستی اردبیل تصریح کرد: این سازمان برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی استان از بهمن ماه سال 90 اقدام به دایورت خط (123) اورژانس اجتماعی به صورت استانی کرد.

احمدیان ارائه خدمات تخصصی و به موقع را از برنامه های اورژانس اجتماعی به افراد در معرض آسیب اجتماعی عنوان کرد.



وی یادآور شد: افراد در تمام شهرستانهای استان بدون استفاده از کد و بصورت رایگان امکان تماس با خط سه رقمی اورژانس اجتماعی را در دو نوبت صبح و عصر دارند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی به مسئول امور اجتماعی یا مسئول اورژانس اجتماعی یا کارشناس رابط آسیب های اجتماعی شهرستان مربوطه ارجاع داده شده و مورد ساماندهی قرار می گیرند.

به گفته احمدیان با عملیاتی کردن دایورت استانی خط (123) به مرکز استان و فراهم کردن امکان پاسخگویی به تماس مراجعان توسط کارشناسان مجرب در دو شیفت کاری تعداد تماس ها از رشد چشمگیری برخوردار است.